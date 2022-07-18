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新北百貨改裝新櫃動起來 比漾廣場美妝彈跳3成成長

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
開飯兩人開飯套餐1,350元＋10%服務費。圖／比漾廣場提供
開飯兩人開飯套餐1,350元＋10%服務費。圖／比漾廣場提供

現在走進百貨，可以看到各年齡層呼朋引伴喝咖啡閒聊的頻率變高了，民眾生活逐漸恢復日常。永和比漾廣場即將完成十年化妝品全區大改裝，加上喜樂時代影城暑假將有20部電影上檔，吸引年輕客層回流，隨著下半年各種節日陸續到來，預計發揮改裝新櫃效益，比漾廣場副董周寶文認為，預期下半年實體百貨狀況應該會不錯。

周寶文表示，6月開始百貨逐漸甩開疫情陰霾，至今比漾廣場1至7月成長12％，全年目標也朝向要較2020全年成長10%，朝20億邁進。

比漾廣場自四月起化妝品區陸續引進全新店型改裝，並加入beautySTAGE美妝複合品牌選貨店，緊接著嬌蘭將於7月23日新開幕，蘭蔻8月11日開幕，美妝區十年大改裝全員到位。比漾指出，美妝改裝櫃至今有近3成成長。

比漾廣場也專注會員分眾經營，繼推出限量「黑卡」服務VIP客群後，9月將再針對18歲以上29歲以下客層發出「漾卡」，透過比漾廣場App為主要平台載具。周寶文指出，運動變成潮牌已是趨勢，近來比漾陸續引進new balance、palladium進駐一樓，帶動運動潮牌業績成長，接下來，預計10月再引進adidas雙品牌進駐一樓原翰林茶館位置。

位於B2原JASONS超市升級為家樂福旗下超市品牌「Ｍia C'bon」近期改裝新開幕，即日起至7月26日推出歐洲展活動，不出國就可買到各式歐洲異國美食。

迎接即將到來的父親節與七夕檔期，比漾廣場回饋包括7月21日至7月31日持比漾卡於於男性服飾、化妝品、女裝、女鞋指定櫃消費滿2,000元即贈100元贈品券(可累贈)；於集雅社大家電區單櫃消費滿10,000即贈1,000元贈品券(可累贈)。另有比漾聯名卡、六大銀行等滿額禮等多重回饋。

其他新北百貨也是動作頻頻，新北百貨一哥板橋大遠百針對疫後局部改裝，一樓GUCCI改裝目前正加緊趕工，新餐廳繼Mo-Mo-Paradise後，10月再引進「 初魚」鐵板燒、12月有乾杯集團一口氣進駐「黑毛屋」、「老乾杯」 等，有望帶動全年業績目標重回100億元高峰。

Global Mall環球購物中心近期則主攻以娛樂休閒及餐飲為主的實體體驗，自6月起到8月期間，將改裝近20個新櫃，除了全台百貨首家專業滑雪場於17日桃園A19登場，新北中和店也以親子共享體驗為主題，改裝原3樓的親子樂園、玩具區近千坪空間，品牌數從5家增加到12家，新增包括親子烘焙、創意手作區、天然安心生活用品等新櫃，呼應暑假親子需求。

乾杯集團雙品牌「乾杯燒肉」、「黑毛屋鍋物」也將在8月6日進駐宏匯廣場開幕。

new balance Fresh Foam X Hierro v7越野跑鞋原價3,880元，特價3,100元。圖／比漾廣場提供
new balance Fresh Foam X Hierro v7越野跑鞋原價3,880元，特價3,100元。圖／比漾廣場提供
DIOR曠野之星淡香水30ml/60ml/100ml，售價2,450元/3,000元/4,000元。圖／比漾廣場提供
DIOR曠野之星淡香水30ml/60ml/100ml，售價2,450元/3,000元/4,000元。圖／比漾廣場提供
運動潮牌在比漾廣場表現亮眼。記者江佩君／攝影
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Lucy’s 925純銀波紋戒指每只原價1,180元，特價849元。圖／比漾廣場提供
Lucy’s 925純銀波紋戒指每只原價1,180元，特價849元。圖／比漾廣場提供
暑假以來百貨人潮回流。記者江佩君／攝影
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永和比漾廣場十年化妝品全區大改裝即將在8月全員到位。記者江佩君／攝影
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