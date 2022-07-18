此生必住的夢幻旅館！瑞士馬特洪峰3100 驚喜開箱

到訪瑞士數回，若說此行最驚嘆時刻，我想，絕對是在全歐洲海拔最高旅館「3100 Kulmhotel」，打開房門的那一瞬間。

許多旅人心心念念卻未必可見的馬特洪峰就在眼前，像畫一般，框進了我的窗；比畫更美，它時刻都在變化，讓我眼睛完全不捨移開。

位在瑞士海拔3100公尺的哥諾葛拉特（Gornergrat），是許多旅人必訪的打卡地，這裡也是展望馬特洪峰最佳的角度之一；許多人知道，卻無緣一宿的「3100 Kulmhotel」，被旅人譽為「此生必住的夢幻旅館」，除了峰景絕美，還因總房間數只有23間，想住一晚並不容易。

旅館有百年歷史，但房內卻如新裝。特別的是每間房都以瑞士的山峰命名，而房號就是海拔高度，像是少女峰房名為Jungfrau，房號則是4158，代表她位在海拔4158米；馬特洪峰房則叫Matterhorn，房號4478。房間內還有一幅山峰海拔分布圖，點出房間所在，其旁則在牆上畫出山系圖，再放上這間房這座山最高峰的一塊石頭，輕撫著與我有緣的這石，懷想著各種奇妙際遇，這是多麼難得又美妙的緣分？

3100房間很是典雅，白色與原木簡潔清爽，讓旅人完全聚焦在那窗；當太陽照耀在山頂，金黃光芒讓旅多旅人形容「美到想哭」，入夜的滿天星斗夢幻得太不寫實，清晨日出也是開窗即見。這種幸福，我想這一生都不會忘記。

怎麼去：從策馬特（Zermatt）搭乘小火車上山，終點站即是Gornergrat。若不入住，也可以單純賞景、滑雪，或在溫馨的餐廳享用瑞士餐點，再到「3100」的紀念牆上合影。 順道玩：Zooom the Matterhorn

2021年6月才開放的Zooom，就在3100旁邊，對許多旅人而言，還是個新奇的景點，只要有往返車票就可免費參觀。

館內有馬特洪峰四季之美的影片，如果運氣不佳始終未見山峰露臉，也可藉影片聊慰落寞；山裡的植物，也像是新鮮送到，可以看、也能聞，以及峰景的自然生態。有趣的「虛擬滑翔傘飛行」，可隨著自己的選擇登上馬特宏峰，盡情翱翔群山，收攬立體又鮮活的美境。

●世界最美山景

被稱為「世界最美山景」的策馬特(Zermatt)，位於馬特洪峰山腳下，旅人們至少會住一晚再登高；它坐落於山谷中央，在橋邊等著日照馬特洪的美景，是不少旅人的共同回憶。

策馬特是個環保小鎮，沒有汽車，清新安靜；鎮上店家林立，19世紀起它就是各國旅客探訪名山的落腳處，餐廳、旅館、人家與墓地、教堂無違和的相融在一起。

這裡留下許多歷史印記，像是第一位登上峰頂的登山客、登高的繩索、百年前架高的木屋建築；街上有永遠在排隊的可麗餅店飄香，也有饕客不惜遠來的知名羊排餐廳「Restaurant Schäferstube」。

Schäferstube位在地下室，原木桌椅古典氛圍，抬頭就可見可愛的黑面羊，化作盤中飧，羊排以燉煮方式，肉香軟綿；若不吃羊，也有傳統菜餚像是烤起司、起司鍋或素食等選擇。因餐廳熱門，最好先預約，網上還有預約教學，可見餐廳名氣。

●此生必搭／冰河列車

如果說3100是此生必住的夢幻旅宿，那麼，冰河列車(Glacier Express)必然是一生必搭一次「全球最慢的快車」。

冰川列車從策馬特(Zermatt)前往聖莫里茲(St Moritz)，全程需時約8小時，以不到40公里的時速，跨越291座橋樑、穿過91條隧道，旅人可透過270度的玻璃窗景，以及各國語音導覽，視野無礙的欣賞阿爾卑斯山脈美麗的山景、飛瀑、村落與田野。

冰河列車的海拔落差很是驚人，可從585公尺的庫爾(Chur)爬升到2033公尺的上阿爾卑斯山隘口(Oberalppass)，降到670公尺的布里格(Brig)，再回彈到1604米高的策馬特(Zermatt)。行經高山低谷、紅色車頭蜿蜒，深深吸引著無數旅人；車上也提供餐飲，還有不少人搶入手、因應高低落差而生的「傾斜杯」。

曾有旅人將瑞士冰川快車沿途規整出值得造訪的「10個魅力小鎮」，其中布里格（Brig），我們此行特別安排半日。這個小鎮算是便利的交通樞紐，可以到義大利米蘭，或穿過阿爾卑斯山到伯恩、德國，許多人在此轉乘，卻不曾踏入鎮內。它被稱作「唯美小城」，無高樓大廈也沒紅綠燈，走出車站，跨過鐵路，古城風韻就迷人襲來。

布里格是個精致且唯美的中世紀古城，在當時，此地就已是阿爾卑斯山間最繁榮的商貿城市之一，連接著中歐和南歐，17世紀即已知名，19世紀更是昌盛。銀灰色石塊鋪陳的老城街道，迷你的廣場、傳統建築，宛如童話中的魔法小城，廣場旁偶有市集，街邊花樹修剪得整齊雅致。

布里格小而美，當地人最引以為豪的是巴洛克式建築的施托卡爾珀城堡（Stockalperschloss）。始建於17世紀，是全瑞士最大的私人城堡，建造者是當地充滿故事性的巨商卡斯帕爾·施托卡爾珀（Kaspar Stockalper），他曾經富可敵國，一生盡是傳奇；高聳的塔尖、鐘樓和圓弧穹頂，雄踞在整座城市的制高點。

城堡花園樹籬方正，草坪整齊，雖有遊客卻氣氛寧靜；古堡內保留不少當時的壁畫、簽約室、後來改建的教堂，以及主人喜愛「3」而衍伸的三座城堡、三個塔頂、三處區落，耗時17年建成。如今不少人選在此舉辦婚禮，我們也遇見了兩位依舊住居在堡內的可愛版「城堡公主」，都讓古堡充滿鮮活的魅力。

布里格也可以前往采爾馬特或者薩斯菲，兩地也是各具特色的美妙小鎮，值得一探。

●旅遊相關資訊可查瓦萊州馬特宏峰地區官方宣傳網站：https://www.valais.ch/en/home或https://www.valais.ch/en/destinations。

●出團相關資訊可洽：泰永旅行社02-2717-2788、那米哥旅行社02-2501-5288。

冰河列車慢慢開，沿途美景盡收。記者羅建怡／攝影

多變的馬特洪峰。記者羅建怡／攝影

多變的馬特洪峰，開窗即可見。記者羅建怡／攝影

馬特洪峰與小鎮。記者羅建怡／攝影

馬特洪峰在側，雪季時滑雪客如織，是另一種風景。記者羅建怡／攝影

開窗即可見峰景，3100房內簡約雅致。記者羅建怡／攝影

多變的馬特洪峰，是許多旅人追逐的目標。記者羅建怡／攝影

馬特洪峰之夜。記者羅建怡／攝影

冰河列車是許多旅人遊瑞士的美好回憶。記者羅建怡／攝影

冰河列車也提供餐飲服務。記者羅建怡／攝影

策馬特知名的羊肉料理。記者羅建怡／攝影

Zooom是高山最新景點。記者羅建怡／攝影

知名羊肉料理餐廳位在地下室，一位難求，得提前預約。記者羅建怡／攝影

城堡外觀。記者羅建怡／攝影

3100高處，有教堂、也有提供餐飲購物與旅館的主建築。記者羅建怡／攝影

城堡內的大廣場，時有婚禮等活動在此舉辦。記者羅建怡／攝影

搭纜車上山，馬特洪峰以不同角度與姿態入眼。記者羅建怡／攝影

策馬特橋上展望馬特洪峰的最佳角度。記者羅建怡／攝影

布里格街景。記者羅建怡／攝影

Zooom可體驗翱翔高空的快感。記者羅建怡／攝影

還住在城堡裡的兩位小公主。記者羅建怡／攝影

纜車上展望特馬特，冬日有白雪覆蓋更美。記者羅建怡／攝影

3100開窗即可見峰景。記者羅建怡／攝影