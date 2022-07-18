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剩餘材料不浪費！Longchamp「Re-Play」概念撞色包登場
在永續議題備受重視的今日，時尚品牌們雖然有著無法不生產的商業立場，卻也都盡量嘗試在製作過程、材料的選擇上盡量也可以響應環保。Longchamp近期推出了Le Pliage® Re-Play系列，主打以「剩餘布料」製作出限量包款，在不浪費的理念之中創造滿足時尚穿搭需求的物件。
Le Pliage® Re-Play系列使用的材料，都是品牌製作皮件所剩下的，可以讓這些經設計裁剪後剩餘的邊角料被有效運用。全系列共有適合放文件的手提包、符合潮流的腋下肩背包和俐落腰包3種包款，每款都結合兩種不同色彩的尼龍帆布邊角料，搭配異色系的皮革飾邊，呈現亮眼的撞色組合效果。這樣的設計也能延續品牌Le Pliage®系列在色彩上的經典特色，又能使可用資源充分發揮功能，讓包款設計的細節與靈感得以無限延續。
而既然是使用剩餘的材料製作，此系列的每款包其實都是極致限量的，一旦庫存中的帆布和皮革用完，該款式將永久停產。目前整個系列共有9種不同的顏色組合，包括綠色、橘色、天空藍、莓紅色、灰色、深紅色等，在全球Longchamp精品店都可以購買得到。
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