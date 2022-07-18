全盈+PAY通路再擴大 消費滿額享最高20%回饋還可抽拿鐵

迎接夏日出遊潮，全盈+PAY推出「夏日6躂趣」活動，即日起至8月28日連續6週，指定通路單筆消費滿300元即贈30元全家購物金，相當於10%回饋；單筆消費滿66元，還可抽Let’s Café經典拿鐵66杯，另外搭配玉山、台新銀行加碼，額外再享10%回饋；若綁定玉山於指定通路單筆消費滿300元，更可加碼獲得Let’s Café中杯經典拿鐵122杯的抽獎機會。

全盈+PAY推出後，深受全家會員鐵粉、收繳稅用戶以及Fami!ce霜淇淋迷歡迎，看準暑假出遊旺季，全盈+PAY「夏日6躂趣」一次集結旅遊住宿、交通出行、美食餐廳3大類型，多達14間合作品牌推出獨家好康，其中包含透過Agoda專屬連結並輸入折扣碼「pluspay10」享最高10%回饋；使用全盈+PAY入住柯達大飯店享延遲退房、房型升等好康。

交通出行方面，嘟嘟房停車網使用全盈+PAY付款，即贈1小時停車券；大都會車隊則祭出付款即贈60元乘車券；共享電動機車平台WeMo Scooter則獨家推出加碼三重奏，7月27日至8月31日騎WeMo綁全盈+PAY付款，享全家點數百倍送，綁定玉山帳戶或信用卡，再贈25元騎乘券，還有限時使用全家點數300點起即可兌換WeMo折價騎乘券等。在美食餐廳的部分則是限時推出大戶屋消費即贈飲料兌換券、bb.q CHICKEN炸物加碼送、鼎王麻辣鍋、無老鍋與塩選輕塩風燒肉內用滿額贈肉盤等。