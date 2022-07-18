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南洋海鮮吃到飽「限2天買1送1」！身份證有528平日85折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
峇里斯南洋海鮮百匯主打無限供應的BBQ、海鮮。圖／御頂國際提供
峇里斯南洋海鮮百匯主打無限供應的BBQ、海鮮。圖／御頂國際提供

晶宴會館旗下的吃到飽餐廳「峇里斯南洋海鮮百匯」，因音似「814」，因此將8月定為品牌月、14日定為品牌日，特別於8月推出「對對碰平日85折」、「波士頓龍蝦288」、「用餐買1送1」等3波優惠，讓民眾可以歡慶88節。

今年4月於新莊所成立的「峇里斯南洋海鮮百匯」，主打火烤風味BBQ、泰式涼拌海鮮、椒麻雞等南洋料理與多款海鮮，通通採無限量供應，每人799元起，近期還新增主廚烤鴨片鴨秀、新加坡海南雞、鐵板牛排等料理。為了慶祝品牌月與父親節，8月13、8月14日限時推出「買1送1」優惠，當日依成人結帳人數，贈送相同人數的招待券，可供下次免費用餐。同時當日晚餐也開放2輪訂位，方便更多民眾用餐。

除了指定日優惠外，8月1日至8月31日平日中午、晚餐，凡身份證有「5、2、8」任一數字，可享「全桌85折」優惠。另外8月5日至8月8日期間，凡加價288元，就可享「南洋風味波士頓龍蝦半隻」，其中8月5日、8月8日，也可同步享身份證「5、2、8」，全桌85折的優惠。本次線上訂位，也於7月18日中午12點開放。

海鮮 品牌 波士頓

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