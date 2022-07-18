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亨利爵士海神琴酒攜手50家酒吧 喝海神、挺海龜

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
全新上市「亨利爵士海神琴酒」瓶標以清新海草綠色為底並以神話中拿著三叉戟的女海神搭配捲起的浪花，視覺上充滿了魔幻感。圖片授權：卷創意設計總監坤妮(@chuchuha.q)。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
全新上市「亨利爵士海神琴酒」瓶標以清新海草綠色為底並以神話中拿著三叉戟的女海神搭配捲起的浪花，視覺上充滿了魔幻感。圖片授權：卷創意設計總監坤妮(@chuchuha.q)。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自蘇格蘭西南部的亨利爵士琴酒於今年推出全新限量酒款亨利爵士海神琴酒（Hendrick's NEPTUNIA Gin），以海洋的魔幻魅力為核心設計靈感，將海灘上獨有的海風氣味結合沿海植物，再搭配杜松子後，創造出圓潤又清爽的口感，如同將蔚藍大海的自由奔放與魅力濃縮於酒液中。

為慶祝新品上市，特推出「#喝海神挺海龜」活動，即日起至8月31日，凡於全台50間指定酒吧購買任一杯亨利爵士特調或亨利爵士海神特調，並掃描私藏酒窖的LINE帳號領取公益電子兌換券，即可獲得限量海龜手工皂乙只，亨利爵士還會捐出新台幣50元予海洋公益組織海湧工作室。

相較於經典的亨利爵士琴酒的芬香柔潤，亨利爵士海神琴酒沿海草本的獨特清新特質與海洋植物帶來濃郁風味，讓酒液一入口便帶有乾淨明亮的柑橘香氣及海浪沖上岸時所散發的濕地氣息，再加上尾韻淡淡的海鹹香在舌尖綻放，彷彿將夏日海洋風情與魔力啜入口中。而包裝上也同樣展現迷人夏日風情，「亨利爵士海神琴酒」延續亨利爵士的經典圓柱瓶身，瓶標以清新海草綠色為底，並以神話中拿著三叉戟的女海神搭配捲起的浪花，視覺上充滿了魔幻感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亨利爵士#喝海神挺海龜活動全台50家合作酒吧名單。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
亨利爵士#喝海神挺海龜活動全台50家合作酒吧名單。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
今夏亨利爵士攜手全台50家酒吧推出「#喝海神挺海龜活動」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
今夏亨利爵士攜手全台50家酒吧推出「#喝海神挺海龜活動」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2022亨利爵士海神琴酒全新限量上市，單瓶建議售價1,500元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2022亨利爵士海神琴酒全新限量上市，單瓶建議售價1,500元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

海龜 濕地 氣味

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