2022大稻埕七夕煙火來了！嚴選6間在地美食 享受美景也不能少了佳餚

帶著身邊的他吃飽飽後，才有力氣欣賞絢麗燦爛的煙火！

許仔豬腳麵線

保安街49巷17號

飄香近50年的好味道，只販售豬腳跟麵線，可以針對個人喜好來選擇部位組合，肉質鮮甜沒有豬腥味，豬皮也處理得很乾淨，吃起來完全不油膩！（MENU美食誌JK享食樂園提供）

大稻埕魯肉飯

長安西路220巷17號

藏身於巷弄市場內的老味道，必吃肥瘦相間、不油膩的魯肉飯，米飯粒粒分明不會過於溼軟，搭配上入口即化的滷肉，銷魂滋味讓人回味無窮！（MENU美食誌V提供）

民樂旗魚米粉湯

民樂街3號

漁匠甘霖

迪化街一段23號

丼飯選用當日新鮮漁獲製作而成，生魚片種類眾多且吃起來鮮甜，酸度適中的醋飯跟生魚片很搭，味增湯跟醋飯都可以無限續加。（MENU美食誌森喉嚨提供）

丸隆生魚行

迪化街一段21號

排隊人潮源源不斷的日式料理專賣店，生魚握壽司的米飯煮的恰到好處，和鮮嫩厚實的海鮮疊加在一起，再搭配嫩薑片，層層美味在嘴裡綻放。（MENU美食誌人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

沙丘

延平北路二段62號

隱身於民宅五樓的咖啡廳，木質調的裝潢透過漂流木及精緻的杯盤，營造出靜謐又唯美的氛圍，餐點種類相當豐富，需要提前預約，不接待現場客！（MENU美食誌Huiii 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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