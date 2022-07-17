搶節慶商機 月餅禮盒、烤肉食材豐儉由人

距離9月10日中秋節還有一個多月，各大飯店、食品業早已開始衝刺節慶商機，紛紛推出月餅禮盒、烤肉食材等應景食品，商品、價位多元，豐儉由人。

疫情風暴趨緩，百業待發，瞄準中秋送禮買氣旺，今年各大餐飲集團優惠檔期大多提前一個月開跑。台灣老字號化妝品集團東方美企業旗下「奇可餐飲」，今年推多款月餅禮盒、中秋火焰燒烤組，滿足送禮、烤肉聚餐需求。業者強調，團隊秉持東方美集團以美妝品牌起家堅持，強調頂級與細膩品牌精神，要為消費者帶來物超所值美食體驗。

業者指出，受疫情、天候與戰爭多重因素影響，今年原物料價格連番飆升，奶油、蛋、糖漲幅近30%，其中蛋黃酥用的鹹蛋黃漲勢驚人，奇可餐飲堅持品質不打折，招牌蛋黃酥採用新鮮現敲的紅土鹹蛋黃製作，顆顆飽滿濕潤，獨特的沙質鹹香口感搭配上等綿密烏豆沙，搭配好茶風味一絕。蛋黃酥禮盒有6入、9入、12入裝，單價500至950元。

新產品「胡麻奶皇Q心酥」是千層酥皮包入黑芝麻與麻糬流沙餡，層次分明唇齒留香。「橙香鐵觀音酥」使用貓空鐵觀音茶製成的豆沙餡和酸甜蜜橙絲，茶韻綿長。還有人氣長紅的芋頭酥、金沙酥、肉脯綠豆椪，組合出10款月餅禮盒，價格520至1120元。除了月餅，另有沖繩黑糖鳳梨酥、四喜牛軋糖、手工餅乾禮盒供選擇，價格420至1070元

疫情讓人苦悶，許多人期待今年中秋能和親友團聚，奇可餐飲推出精心醃製的「中秋火焰燒烤組」，分為冷凍宅配、熟食兩種組合，嚴選美式BBQ風味豬肋排、蒜蓉斑節蝦、海味中卷、美國帶骨牛小排、明太子雞肉串、季節時蔬串等10種澎湃海陸食材。喜歡親自動手者，可選冷凍宅配組3000元，在家即可享受烤肉樂趣。不喜動手者，可由主廚烹調現烤，4至6人份，在餐廳內用或外帶即食2600元，7月22日起接受預訂，數量有限，售完為止。