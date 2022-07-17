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吉野家「送小菜+飲料」現賺84元 壽司郎聯名週邊免費送

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
8月11日起，單筆消費滿1,200元，則可獲得聯名外出小提袋。圖／壽司郎提供
8月11日起，單筆消費滿1,200元，則可獲得聯名外出小提袋。圖／壽司郎提供

壽司、丼飯都是廣受台灣民眾喜愛的日式料理。「壽司郎」本季首度跨界聯名「mofusand貓福珊迪」，推出3波優惠活動，滿額就贈送聯名筆記本、資料夾或提袋。以丼飯為招牌的「吉野家」，則是推出4款鰻魚丼飯，為夏天帶來滿滿元氣。

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，本季首度跨界聯名，攜手日本「mofusand貓福珊迪」，自7月20日起推出3波段優惠活動。7月20日起，凡於店內單筆消費滿800元，就可獲得「壽司郎×mofusand貓福珊迪A5粉彩筆記本」1本，共計4款，全台總限量19,800本。8月1日起，單筆消費滿800元，則可獲得「壽司郎×mofusand貓福珊迪A4雙層資料夾」1個，共計4款，全台限量19,600個。至於8月11日起，單筆消費滿1,200元，則可獲得「壽司郎×mofusand貓福珊迪外出小提袋」1個，全台限量4,800個。

主打日式丼飯的「吉野家」，本季以關東風味的蒲燒鰻魚作為素材，透過先蒸再燒烤的手法，帶來口感軟嫩的鰻魚風味。其中「玉子蒲燒鰻魚丼」將蒲燒鰻魚搭配香甜的蛋絲，堆疊出雙重享受，每份299元。至於限量新推出的「吻仔魚蒲燒鰻魚丼」，則以蒲燒鰻魚搭配吻仔魚及玉子，帶來滿滿的營養，每份329元。同時還有「牛肉蒲燒鰻魚丼」、「豚肉蒲燒鰻魚丼」同步登場，均為329元。

另外吉野家自即日起也推出限量超值送活動，凡消費任一丼飯單品，就贈送「漬物3選1」與「檸檬風味紅茶」，總價值84元。（季節商品、今月一品、鰻魚丼等相關丼飯商品不適用）

「玉子蒲燒鰻魚丼」由將蒲燒鰻魚搭配香甜的蛋絲，每份299元。圖／吉野家提供
「玉子蒲燒鰻魚丼」由將蒲燒鰻魚搭配香甜的蛋絲，每份299元。圖／吉野家提供
8月1日起，單筆消費滿800元，則可獲得聯名雙層資料夾。圖／壽司郎提供
8月1日起，單筆消費滿800元，則可獲得聯名雙層資料夾。圖／壽司郎提供
「吻仔魚蒲燒鰻魚丼」，則以蒲燒鰻魚搭配吻仔魚及玉子，每份329元。圖／吉野家提供
「吻仔魚蒲燒鰻魚丼」，則以蒲燒鰻魚搭配吻仔魚及玉子，每份329元。圖／吉野家提供
7月20日起，壽司郎單筆消費滿800元，就可獲得聯名粉彩筆記本。圖／壽司郎提供
7月20日起，壽司郎單筆消費滿800元，就可獲得聯名粉彩筆記本。圖／壽司郎提供

壽司郎 日本

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