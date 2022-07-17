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集雅社生日慶 指定影音組合現省4萬 會員再抽12萬家電豪禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
集雅社家電規劃師提供全面式的家電規劃建議。圖／集雅社提供
集雅社家電規劃師提供全面式的家電規劃建議。圖／集雅社提供

搶在下半年購物大檔登場之前，集雅社即日起至8月21日搶先推出「生日慶」活動，以風格實踐為主題，並推出「家電規劃師」服務，貼心幫助消費者規劃家中所需家電，並搭配「滿額折價」、「1+1組合購」、「集雅社會員專屬優惠」3大優惠，要讓消費者在年中就能享受比百貨周年慶更好康的獨家優惠，父親節禮物還沒買的，也能一次購齊。

生日慶期間至集雅社購買電視、冰箱、洗衣機等指定商品滿2萬現折千元，而疫情期間民眾家中影音娛樂需求也提升，購入音響、家庭劇院等指定商品滿萬即可折千，更推出LG、三星、Panasonic、HITACHI等品牌商品1+1組合購，其中三星影音組合購，最高可下殺4萬元；LG限定清潔組合，購買蒸氣洗碗機搭配AI智控洗乾衣機，更贈送價值近8,000元的麵包機。除此之外，集雅社也提供各項獨家優惠及贈品，購買後登錄再送精美回函禮。

不只優惠有感，集雅社在全台門市更提供家電規劃師諮詢服務，由「風格、空間、家庭成員、習慣」等4大面向出發，給予全面式的家電規劃建議。來店消費綁定集雅社line@不限消費金額可獲得50點LINE POINTS、集雅社會員可以會員點數10點參與線上小遊戲，有機會抽到總價值高達12萬元以上最夯的家電商品，像是LG最新推出的空氣淨化風扇「風革機」，還有追劇族必備、可無線移動追劇的閨蜜機，以及真無線藍牙耳機等。

集雅社近期也於微風本館開幕最新櫃點，設有豪華視聽室提供消費者頂級體驗，除了提供8K電視以及LG、三星、Sony大尺吋新機種電視，更有三星全台最大Neo QLED電視98吋電視，現場體驗震撼視聽感受。開幕期間只要來店洽詢家電規劃師就送精美小禮，並推出微風店專屬滿額優惠，單筆消費滿萬送500，滿3萬送價值6,000元SPA禮券。

集雅社微風店新開幕，洽詢即送精美小禮，更祭出滿額優惠。圖／集雅社提供
集雅社微風店新開幕，洽詢即送精美小禮，更祭出滿額優惠。圖／集雅社提供
集雅社生日慶推出滿額折扣、1+1組合購、獨家禮、回函禮等各式優惠。圖／集雅社提供
集雅社生日慶推出滿額折扣、1+1組合購、獨家禮、回函禮等各式優惠。圖／集雅社提供
看準疫情潮下宅經濟持續升溫，集雅社自即日起至8月21日推出生日慶活動。圖／集雅社提供
看準疫情潮下宅經濟持續升溫，集雅社自即日起至8月21日推出生日慶活動。圖／集雅社提供

微風 生日 電商

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