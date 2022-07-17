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明星效益發威！OWNDAYS續簽盧廣仲代言、小林眼鏡推「九澤」CP聯名款
越是消費產品越需要明星加持，來帶動買氣！也是因為效果不錯，來自日本的連鎖眼鏡通路OWNDAYS不僅在今年大舉展店，還再度與「小隊長」盧廣仲合作，邀請擔任代言人。本土的小林眼鏡先前則曾找了邱鋒澤、陳零九組成的「九澤」CP代言，因為話題與銷售皆不俗，這季更和兩人一同推出聯名款。
進軍台灣第8年的OWNDAYS，目前在全台門市突破60家，而且還早競爭對手一步進駐花蓮、台東陸續展店，可說是目前第一大的連鎖眼鏡通路。不僅如此，OWNDAYS為了要與在地文化更緊密連結，於是從2021年開始，就找了演、歌雙棲的盧廣仲擔任代言人，今年雙方再度續約，看重的就是其在年輕市場的影響力，也回饋銷售成績上。特別是代言人演繹的AIR Ultem系列鏡框，採用高彈力材質製成，呈現輕薄度之外，踩壓碰撞也不易壞損，買氣皆旺。
而邱鋒澤、陳零九所組成的「九澤」CP曾在2021年擔任過小林眼鏡代言人，網路上迴響都不錯，於是今年品牌改以合作聯名方式，推出鑲有九澤CP Logo的VENTO系列眼鏡。聯名款以輕量、舒適的配戴體驗為主打，分別呈現輕量塑鋼、記憶金屬、極致舒適3個子系列，多種框型設計滿足消費者的不同需求。VENTO系列輕薄的鏡架，讓配戴時更加舒適；鏡腳則採用高彈力材質，大大減少損壞或變形的機會。而且即日起只要消費VENTO系列眼鏡，就能獲得九澤CP聯名提袋；若購買「記憶金屬系列」或「極致舒適系列」，還會加贈刻有九澤CP簽名的眼鏡盒，送完為止。
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