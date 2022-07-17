麥卡倫跨界攜手創意大師 全新M Collection超限量發行

麥卡倫2022年推出全新系列「M Collection」，意在彰顯廣受讚譽的麥卡倫六大標柱，首波發行M、M Black、M Cooper三酒款，並與法國頂級水晶品牌Lalique萊儷合作，由知名創意總監Fabien Baron設計出代表六大標柱的六面水晶酒瓶，完美體現麥卡倫百年釀酒工藝。

此外，麥卡倫邀請知名攝影創作者Nick Knight，以抽象、表現主義的風格創作一系列照片與影片。透過Knight獨到眼光，用冰塊意像來捕捉「麥卡倫M Collection」的風采，以之向麥卡倫與自然的連結、流經麥卡倫莊園的斯佩河致敬。

麥卡倫全球創意總監 Jaume Ferras 表示：「六大標柱體現麥卡倫與眾不同之處，並支撐著麥卡倫無與倫比的釀酒工藝及無法妥協的卓越品質，『麥卡倫M Collection』正代表著六大標柱背後的涵義。很榮幸能與 Fabien Baron 和 Lalique萊儷攜手合作，將這些非凡的工藝化為實體，並與 Nick Knight 一同為本系列創造嶄新的戲劇性視界。」

麥卡倫的不朽盛名源於享譽全球的六大標柱包括麥卡倫莊園、精緻小巧的蒸餾器、最高品質的橡木桶、雪莉酒潤桶工藝、渾然天成的自然酒色和傳承百年的釀酒智慧。雪莉橡木桶是麥卡倫的核心優勢，再加上無與倫比的工藝與創意，成就麥卡倫威士忌卓越出眾的領導地位。

「麥卡倫 M Collection——M」代表六大標柱的「渾然天成的自然酒色」，酒色完全來自珍貴橡木桶，以時間換取天然色澤，從清澈明亮的橡木原色到深邃迷人的桃花心木色，完全不添加業界常使用的焦糖調色。該酒款以100% 頂級初次雪莉橡木桶所釀造出的純天然酒色，其珍稀的威士忌在手工打造的透明萊儷水晶瓶中閃耀著光芒，完美詮釋自然酒色的概念。

「麥卡倫 M Collection——M Black」代表六大標柱的「百年傳承的釀酒智慧」及對這項工藝堅定不移的信賴。立足優良傳統、同時追求突破與創新的威士忌釀造團隊，大膽融合麥卡倫經典雪莉與煙燻泥煤，兼具和諧平衡及豐富層次，並盛裝在手工打造稀有的黑色萊儷水晶瓶中，創造出這個獨樹一格的酒款，展現出無與倫比的百年釀酒工藝。