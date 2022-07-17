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麥卡倫跨界攜手創意大師 全新M Collection超限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫2022年推出全新系列「M Collection」，首波發行M、M Black、M Cooper（左起）三酒款。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫2022年推出全新系列「M Collection」，首波發行M、M Black、M Cooper（左起）三酒款。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫2022年推出全新系列「M Collection」，意在彰顯廣受讚譽的麥卡倫六大標柱，首波發行M、M Black、M Cooper三酒款，並與法國頂級水晶品牌Lalique萊儷合作，由知名創意總監Fabien Baron設計出代表六大標柱的六面水晶酒瓶，完美體現麥卡倫百年釀酒工藝。

此外，麥卡倫邀請知名攝影創作者Nick Knight，以抽象、表現主義的風格創作一系列照片與影片。透過Knight獨到眼光，用冰塊意像來捕捉「麥卡倫M Collection」的風采，以之向麥卡倫與自然的連結、流經麥卡倫莊園的斯佩河致敬。

麥卡倫全球創意總監 Jaume Ferras 表示：「六大標柱體現麥卡倫與眾不同之處，並支撐著麥卡倫無與倫比的釀酒工藝及無法妥協的卓越品質，『麥卡倫M Collection』正代表著六大標柱背後的涵義。很榮幸能與 Fabien Baron 和 Lalique萊儷攜手合作，將這些非凡的工藝化為實體，並與 Nick Knight 一同為本系列創造嶄新的戲劇性視界。」

麥卡倫的不朽盛名源於享譽全球的六大標柱包括麥卡倫莊園、精緻小巧的蒸餾器、最高品質的橡木桶、雪莉酒潤桶工藝、渾然天成的自然酒色和傳承百年的釀酒智慧。雪莉橡木桶是麥卡倫的核心優勢，再加上無與倫比的工藝與創意，成就麥卡倫威士忌卓越出眾的領導地位。

「麥卡倫 M Collection——M」代表六大標柱的「渾然天成的自然酒色」，酒色完全來自珍貴橡木桶，以時間換取天然色澤，從清澈明亮的橡木原色到深邃迷人的桃花心木色，完全不添加業界常使用的焦糖調色。該酒款以100% 頂級初次雪莉橡木桶所釀造出的純天然酒色，其珍稀的威士忌在手工打造的透明萊儷水晶瓶中閃耀著光芒，完美詮釋自然酒色的概念。

「麥卡倫 M Collection——M Black」代表六大標柱的「百年傳承的釀酒智慧」及對這項工藝堅定不移的信賴。立足優良傳統、同時追求突破與創新的威士忌釀造團隊，大膽融合麥卡倫經典雪莉與煙燻泥煤，兼具和諧平衡及豐富層次，並盛裝在手工打造稀有的黑色萊儷水晶瓶中，創造出這個獨樹一格的酒款，展現出無與倫比的百年釀酒工藝。

「麥卡倫 M Collection——M Copper」代表六大標柱「精緻小巧的蒸餾器」，是麥卡倫淬鍊濃郁醇厚酒體的至要關鍵。麥卡倫蒸餾器獨特的尺寸與形狀讓酒液可接觸最大面積的銅壁，幫助新酒集中風味，如此才能精粹出每一滴濃郁芳香、醇厚紮實的麥卡倫。以手工打造的黃銅色萊儷水晶酒瓶，象徵著蒸餾器，反映出麥卡倫堅持以精粹提供最佳品質並以之為傲。

英國奢華時尚攝影師Nick Knight鏡頭下的「麥卡倫M Collection——M Black」，酒款單瓶建議售價218,700元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國奢華時尚攝影師Nick Knight鏡頭下的「麥卡倫M Collection——M Black」，酒款單瓶建議售價218,700元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國奢華時尚攝影師Nick Knight鏡頭下的「麥卡倫M Collection——M Cooper」，酒款單瓶建議售價237,500元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國奢華時尚攝影師Nick Knight鏡頭下的「麥卡倫M Collection——M Cooper」，酒款單瓶建議售價237,500元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國奢華時尚攝影師Nick Knight鏡頭下的「麥卡倫M Collection——Ｍ」，酒款單瓶建議售價193,800元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國奢華時尚攝影師Nick Knight鏡頭下的「麥卡倫M Collection——Ｍ」，酒款單瓶建議售價193,800元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫全新系列「M Collection」，意在彰顯廣受讚譽的麥卡倫六大標柱。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫全新系列「M Collection」，意在彰顯廣受讚譽的麥卡倫六大標柱。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中風

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