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總是買不到SWATCH和OMEGA聯名表？品牌方正式解決了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
推出後仍一表難求的SWATCH與OMEGA的聯名MoonSwatch登月表，以行動車的方式銷售，讓更多人有機會買到。圖／SWATCH提供
推出後仍一表難求的SWATCH與OMEGA的聯名MoonSwatch登月表，以行動車的方式銷售，讓更多人有機會買到。圖／SWATCH提供

今年3月底時，流行腕表SWATCH和高級鐘表OMEGA破天荒的首度聯手，以經典登月表為概念推出了MoonSwatch，迅速在全球引發搶購潮。開賣當天除了大排長龍之外，網路上的轉售賣價，更出現了讓人咋舌到天價。雖然並非限量款，但仍供不應求，但特殊色仍有許多消費者等著想入手；由於限定據點銷售，因此SWATCH為了反映市場需求，所以特別以行動車的方式銷售，讓更多人有機會買到。

SWATCH與OMEGA的聯名MoonSwatch登月表，可說是上半年鐘表市場，最成功的行銷案例。連Swatch集團的大家長海耶克先生，在接受媒體專訪，提到這次聯名計畫時，也說「這個市場太無聊了，我想帶來一些驚喜與挑戰」。獲得空前的成功，順勢帶動了SWATCH的聲量，更讓OMEGA腕表在二手市場的行情看俏。但面對消費者反應總是買不到，為什麼不增加產量呢？海耶克先生亦提到這不是產能問題，而是需求激增，但他們有在想方設法解決。

於是在MoonSwatch正式推出後的3個月，同時也是歐陸的暑假，SWATCH開啟了「移動星球」計畫。從Swatch集團總部瑞士比爾出發，派遣了11部的車輛，同時載運聯名MoonSwatch登月表， 一同上路。開啟歐洲巡迴之旅，沿途將造訪知名勝地和意想不到的景點，從曝光的訊息來看，目前將鎖定倫敦、義大利切爾沃港、巴塞隆納等地，而消費者只要看到這些車輛，就有機會購買到MoonSwatch聯名表。至於亞洲地區，以及台灣會不會有類似服務？品牌仍在評估中。

SWATCH開啟了「移動星球」計畫，從Swatch集團總部瑞士比爾出發，派遣了11部的車輛，同時載運聯名MoonSwatch登月表， 一同上路。圖／SWATCH提供
SWATCH開啟了「移動星球」計畫，從Swatch集團總部瑞士比爾出發，派遣了11部的車輛，同時載運聯名MoonSwatch登月表， 一同上路。圖／SWATCH提供

消費者只要看到這些車輛，就有機會購買到MoonSwatch聯名表。圖／SWATCH提供
消費者只要看到這些車輛，就有機會購買到MoonSwatch聯名表。圖／SWATCH提供

消費者只要看到這些車輛，就有機會購買到MoonSwatch聯名表。圖／SWATCH提供
消費者只要看到這些車輛，就有機會購買到MoonSwatch聯名表。圖／SWATCH提供

「移動星球」沿途將造訪知名勝地和意想不到的景點，從曝光的訊息來看，目前將鎖定倫敦、義大利切爾沃港、巴塞隆納等地。圖／SWATCH提供
「移動星球」沿途將造訪知名勝地和意想不到的景點，從曝光的訊息來看，目前將鎖定倫敦、義大利切爾沃港、巴塞隆納等地。圖／SWATCH提供

腕表 義大利

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