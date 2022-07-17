幸運拉環、阿倍野熊牆！「近鐵電車快閃店」進駐華山

來自日本關西的「近鐵電車」，今年夏天首次在台北華山1914文化創業產業園區，打造「電車旅遊快閃店」，除了規劃有宛若真實車廂的打卡點、阿倍野熊網美牆，還有提供關西旅遊資訊與電車週邊商品，另外還有柿葉壽司、電車吊環造型御守甜甜圈等美食，共計有7大特色亮點，讓喜愛日本的旅客能一解相思之苦。

近鐵電車所打造的「電車旅遊快閃店」活動時間至8月14日為止。其中華山藝術西街的玻璃貨櫃屋，仿造成2020年新啟動的名阪特急「HINOTORI」電車。電車內也使用復古懷舊的車內景緻，加上沙發座椅、手繪風車窗、阿倍野熊列車長等元素，讓民眾可以盡情拍照。

另外近鐵還使用日本空運來台的特殊造型「幸運吊環」，共有戀愛成就、合格祈願、開運招福等3種款式，讓民眾可以抓住自己想要的幸福。快閃店也配合主題，攜手呷滴推出「電車拉環造型甜甜圈」，共有巧克力、抹茶、砂糖等3種口味。另外活動中也使用近100隻玩偶，拼出巨型「阿倍野熊毛茸茸打卡牆」，並且提供有許多日本旅遊資訊，並且還與江戶川鰻魚店合作打造奈良旅遊必吃的「柿葉壽司」，增添旅遊日本般的浪漫。