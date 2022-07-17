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你有買這款咖啡豆嗎？封口不全恐變質 好市多發信召回

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
網友發文表示，收到好市多發出「有機蘇門達臘咖啡豆」的商品異常通知，可能有封口不完全的問題。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友發文表示，收到好市多發出「有機蘇門達臘咖啡豆」的商品異常通知，可能有封口不完全的問題。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，收到好市多發出的商品異常通知，表示購買的「有機蘇門達臘咖啡豆」可能有封口不完全的問題，可持有問題的商品至鄰近的好市多辦理退貨。網友表示：「沒注意已經喝完一包，可惜了好豆！」

根據好市多發出的通知信件，有問題的商品是2022年5月22日至2022年6月9日這段期間購買，有效期限為2023年4月1日，商品編號為#1163683的自有品牌有機蘇門達臘咖啡豆。好市多發現該批商品有少數包裝袋封口不完全，若持有封口不全之商品，請不要食用，可攜帶會員卡及商品前往賣場辦理退貨。

好市多是依照會員購買記錄發出通知，發文網友也提醒，「得把背後膠帶撕開才會看到封口不完整。」這也讓其他有購買此款商品的網友驚覺「你說我才知道是哪裡沒封好，不然我都以為我買的這包沒問題。」「今天早上才剛打開來喝，下午就收到這份退貨單了，到底要不要退呢？」

其他網友看到發文才驚覺自己買的商品沒封好。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
其他網友看到發文才驚覺自己買的商品沒封好。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 咖啡

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