你有買這款咖啡豆嗎？封口不全恐變質 好市多發信召回

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，收到好市多發出的商品異常通知，表示購買的「有機蘇門達臘咖啡豆」可能有封口不完全的問題，可持有問題的商品至鄰近的好市多辦理退貨。網友表示：「沒注意已經喝完一包，可惜了好豆！」

根據好市多發出的通知信件，有問題的商品是2022年5月22日至2022年6月9日這段期間購買，有效期限為2023年4月1日，商品編號為#1163683的自有品牌有機蘇門達臘咖啡豆。好市多發現該批商品有少數包裝袋封口不完全，若持有封口不全之商品，請不要食用，可攜帶會員卡及商品前往賣場辦理退貨。