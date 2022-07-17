台中巨型珍奶藝術裝置超吸睛 酒店暑假推珍珠奶茶節

台中市文化局推廣藝術亮點計畫，今年邁入第18年，目前已輔導109家，台中豐邑Moxy酒店去年加入藝術亮點，在酒店外的人行道上，擺放台中有名的巨型珍珠奶茶藝術裝置，今年暑假還推出「珍珠奶茶節」，除了期間限定珍珠餐飲，還有手工珍珠DIY、珍奶皮拉提斯和星空電影院，珍珠奶茶迷別錯過。

文化局表示，藝術亮點是鼓勵大台中地區各類型業者提供藝文展覽、表演，以及讓民眾親近參與文化活動的非典型藝文場所，不僅提供在地藝術工作者創意揮灑空間，也兼具培養藝文人才及增加藝文參與人口的功能。目前輔導的藝術亮點已達109家，讓市民體驗充滿藝文氣息的美好生活。

台中豐邑Moxy酒店總經理蕭偉隆說，規劃之初便以「藝術風格」作為品牌核心之一，從Moxy視角呈現台中魅力，不只在公共空間設計融入大量鐵皮工廠的浪板、風管、輕鋼架與水泥牆等在地元素，也邀請國內雕塑家曾永玲在酒店外的人行道上，運用金屬製作大型珍珠奶茶藝術裝置，並提供各類藝術表演者舉辦藝文活動，整座酒店就是風格百變的藝術館。

蕭偉隆說，珍珠奶茶是台中代表性飲食之一，酒店以此為主題，今年暑假推出「珍珠奶茶節」活動，希望能讓旅客全方位感受珍奶文化。