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龜記「紅柚翡翠」回來了！限時3天「2杯120元」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
龜記「紅柚翡翠」將於7月18日起重返市場。圖／龜記提供
龜記「紅柚翡翠」將於7月18日起重返市場。圖／龜記提供

「紅柚翡翠」回來了！連鎖手搖飲「龜記」旗下的招牌品項「紅柚翡翠」，因原物料短缺因素，而於6月起暫停供應約1個月，令許多粉絲十分失望。如今龜記正式宣佈，紅柚翡翠即將於7月18日起正式重返市場。為慶祝回歸，7月18日起連續3天，還有「紅柚翡翠2杯120元」的限時慶祝優惠。

創立於2017年的「龜記」，主打一系列古早味飲品與手搖茶飲，並運用冬瓜蜜、楊桃汁、土鳳梨等台灣在地原物料，推出阿源楊桃、冬瓜鮮乳、秀水旺梨春、紫葡蘆薈春、蘋果紅萱等多種品項，目前在台已有超過90間門市。其中明星商品「紅柚翡翠」，乃是透過手工挖取的紅柚果粒，搭配上清爽的翡翠綠茶而成，入口酸甜，是許多人情有獨衷的招牌飲品，每杯售價69元。

因原物料短缺、貨運停擺等因素，紅柚翡翠於今年6月起宣佈暫停供應，令許多網友崩潰，留言「晴天霹靂」、「哭了」、「我唯一會點的飲料」。經過一個多月的等候，龜記也正式宣佈，將於7月18日起重新開賣紅柚翡翠。為慶祝招牌商品回歸，7月18日至7月20日期間，全台門市也將推出「紅柚翡翠2杯120元」的優惠方案，僅限門市現場供應，數量有限，售完為止。

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