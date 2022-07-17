鍋燒意麵、厚片吐司都吃得到！迷客夏「引引」插旗永康

自台南發跡起家的連鎖手搖飲「迷客夏」，今年首度跨足餐飲業，以「鍋燒意麵專家」為定位，於永康推出全新餐廳品牌「引引InnInn」，標榜以每日現熬大骨高湯、天然在地食材等元素，推出經典原味鍋燒意麵、剝皮辣椒鍋燒意麵、泰式綠咖哩鍋燒意麵等不同餐點，還有多種口味的厚片吐司、炸物等品項，成為民眾用餐的新選擇。

鍋燒意麵是台南的代表性美食之一，此次迷客夏所推出的「引引」，即是以在地美食角度出發，將傳統鍋燒意麵湯底改良，改以陳年菜圃熬煮，再添加入蔬果、豬大骨、雞大骨等食材慢火熬煮。配料部份則加入台南經典食材「虱目魚皮」，還有藍鑽蝦、白精靈菇、蔬菜、玉米筍及豬肋排排骨等，包括有原味、牛奶、剝皮辣椒與韓式泡菜、蕃茄、沙茶等不同口味，每碗130～150元。

除此之外，引引也推出多種口味的厚片吐司，包括有奶酥、抹茶奶酥、可可歐蕾、黑糖肉桂等選擇，每份60～70元。另外也有甜不辣、薯條、唐揚雞、四季豆等多種炸物，以及10款飲料可供搭配。