快訊

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

台中腦麻女大熱天賣十元沙琪瑪…高中師幫推廣 網友心疼：下架支持！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍋燒意麵、厚片吐司都吃得到！迷客夏「引引」插旗永康

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
迷客夏全新餐廳品牌「引引InnInn」已於7月中旬正式開幕。圖／迷客夏提供
迷客夏全新餐廳品牌「引引InnInn」已於7月中旬正式開幕。圖／迷客夏提供

台南發跡起家的連鎖手搖飲「迷客夏」，今年首度跨足餐飲業，以「鍋燒意麵專家」為定位，於永康推出全新餐廳品牌「引引InnInn」，標榜以每日現熬大骨高湯、天然在地食材等元素，推出經典原味鍋燒意麵、剝皮辣椒鍋燒意麵、泰式綠咖哩鍋燒意麵等不同餐點，還有多種口味的厚片吐司、炸物等品項，成為民眾用餐的新選擇。

鍋燒意麵是台南的代表性美食之一，此次迷客夏所推出的「引引」，即是以在地美食角度出發，將傳統鍋燒意麵湯底改良，改以陳年菜圃熬煮，再添加入蔬果、豬大骨、雞大骨等食材慢火熬煮。配料部份則加入台南經典食材「虱目魚皮」，還有藍鑽蝦、白精靈菇、蔬菜、玉米筍及豬肋排排骨等，包括有原味、牛奶、剝皮辣椒與韓式泡菜、蕃茄、沙茶等不同口味，每碗130～150元。

除此之外，引引也推出多種口味的厚片吐司，包括有奶酥、抹茶奶酥、可可歐蕾、黑糖肉桂等選擇，每份60～70元。另外也有甜不辣、薯條、唐揚雞、四季豆等多種炸物，以及10款飲料可供搭配。

引引自今年4月起試營運，並已於7月中旬正式開幕，並且推出多款新品。其中包含以多種辛香料烹煮的「泰式綠咖哩鍋燒意麵」、「噴火麻辣鍋燒意麵」，每份150元；具有荷包蛋外型、適合網美打卡的「楊枝甘露厚片」，每份75元，還有香酥豆腐、QQ地瓜球、酥炸魚排等炸物新品，選擇更為豐富。

引引提供有多款鍋燒意麵、炸物、厚片吐司。圖／迷客夏提供
引引提供有多款鍋燒意麵、炸物、厚片吐司。圖／迷客夏提供
引引新推出香酥豆腐、QQ地瓜球、酥炸魚排等炸物。圖／迷客夏提供
引引新推出香酥豆腐、QQ地瓜球、酥炸魚排等炸物。圖／迷客夏提供
具有荷包蛋外型、適合網美打卡的「楊枝甘露厚片」，每份75元。圖／迷客夏提供
具有荷包蛋外型、適合網美打卡的「楊枝甘露厚片」，每份75元。圖／迷客夏提供
噴火麻辣鍋燒意麵，每份150元。圖／迷客夏提供
噴火麻辣鍋燒意麵，每份150元。圖／迷客夏提供
泰式綠咖哩鍋燒意麵，每份150元。圖／迷客夏提供
泰式綠咖哩鍋燒意麵，每份150元。圖／迷客夏提供

台南

延伸閱讀

錯過吃不到！ 這家霜淇淋一天只賣一味還是絡繹不絕 自然食材創新口味征服刁嘴味蕾

日售千顆！ 北投人氣車輪餅「一分錢一分貨」插旗松山 開幕日100顆經典口味免費送

台南永康鹽水溪低窪區大雨必淹 3.54億新建抽水站開工

鹽行國中重劃區15分鐘進南科 「遠雄綠禾」吸自住客

相關新聞

龜記「紅柚翡翠」回來了！限時3天「2杯120元」

「紅柚翡翠」回來了！連鎖手搖飲「龜記」旗下的招牌品項「紅柚翡翠」，因原物料短缺因素，而於6月起暫停供應約1個月，令許多粉...

鍋燒意麵、厚片吐司都吃得到！迷客夏「引引」插旗永康

自台南發跡起家的連鎖手搖飲「迷客夏」，今年首度跨足餐飲業，以「鍋燒意麵專家」為定位，於永康推出全新餐廳品牌「引引InnI...

阿里山湧遊客避暑 嘉義林管處星空電影夜開幕

疫情趨緩，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區周末吸引逾2千人入園避暑，林務局嘉義林區管理處結合阿里山神木與浪漫星河，昨夜與今夜都...

萬大線「綠．律」公共藝術全線座椅案 即日起第2次徵選

總經費近5000萬元的萬大線第一期工程公共藝術徵選決選結果日前出爐，北市捷運局表示，本次徵選8件作品，結果有5件作品取得...

美味「蜂」還巢...琥珀蜂巢感官雞尾酒 極少量開放訂位

所謂的「沉浸式體驗」（immersive experience），多指透過聲音、影像、多媒體，賦予感官更為完整、複合的感官感受。座落於信義區巷弄內的隱密式酒吧（Speakeasy）Bar PUN，近日

Q萌寶可夢接連轟炸 HOLA全品項買到手軟、舒潔隨身帶

今年夏天，準備迎接寶可夢的接連轟炸吧！HOLA推出寶可夢原創商品2.0，以皮卡丘、伊布、波加曼為主設計超過50種「陪伴系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。