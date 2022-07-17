阿里山湧遊客避暑 嘉義林管處星空電影夜開幕

疫情趨緩，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區周末吸引逾2千人入園避暑，林務局嘉義林區管理處結合阿里山神木與浪漫星河，昨夜與今夜都在阿里山香林神木劇場，推出全台「最高（さいこう）」電影院，昨日法務部部長蔡清祥率領嘉義地方檢察署到現場共襄盛舉，並向民眾進行反賄選宣導。

嘉義林管處表示，舉辦全台「最高（さいこうsaikō）」電影院，意謂不僅是全台海拔最高，也是最棒的森林電影院，能同時擁有浪漫星空、千年巨木及森林芬多精一起享受電影，是全台獨有的觀影饗宴。

參與的民眾表示，在神木森林中，嗅著森林所散發的自然香氣，且吹著高海拔自然冷氣看場電影，是人生中難忘的體驗。

嘉義林管處表示，電影夜搭配無線降噪耳機，讓民眾在體驗戶外電影院之餘，還能保持環境友善、尊重森林生態，呼應林務局致力推廣兼顧山林保育與森林育樂的宗旨。