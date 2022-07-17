萬大線「綠．律」公共藝術全線座椅案 即日起第2次徵選

總經費近5000萬元的萬大線第一期工程公共藝術徵選決選結果日前出爐，北市捷運局表示，本次徵選8件作品，結果有5件作品取得優先議約權，3件首獎從缺。其中經費1500萬元的全線座椅案即日起辦理第2次徵選，至9月28日下午5時截止收件；全線參與式計畫及加蚋站通風井，將再另行徵選。

捷運局表示，萬大線第一期工程公共藝術徵件計畫是該局向國內外徵求全線座椅、全線參與式計畫及5座車站的公共藝術創作，共徵選8件公共藝術作品。初選結果有19件作品進入決選，其中全線參與式計畫入圍從缺。

捷運局6月24日及25日已召開決選評選會，評選結果有5件徵件作品取得優先議約權，將對取得優先議約者進行鑑價。

捷運局強調，經費1500萬元的全線座椅案即日起辦理第2次徵選。該案對於萬大線第一期工程全線9站的座椅，要求設計規畫需要有一完善統整的上位思考，以全線策畫方式，形塑各站的場所特性與藝術氛圍。