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萬大線「綠．律」公共藝術全線座椅案 即日起第2次徵選

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
捷運局經費1500萬元的全線座椅案即日起辦理第2次徵選。圖／捷運局提供
捷運局經費1500萬元的全線座椅案即日起辦理第2次徵選。圖／捷運局提供

總經費近5000萬元的萬大線第一期工程公共藝術徵選決選結果日前出爐，北市捷運局表示，本次徵選8件作品，結果有5件作品取得優先議約權，3件首獎從缺。其中經費1500萬元的全線座椅案即日起辦理第2次徵選，至9月28日下午5時截止收件；全線參與式計畫及加蚋站通風井，將再另行徵選。

捷運局表示，萬大線第一期工程公共藝術徵件計畫是該局向國內外徵求全線座椅、全線參與式計畫及5座車站的公共藝術創作，共徵選8件公共藝術作品。初選結果有19件作品進入決選，其中全線參與式計畫入圍從缺。

捷運局6月24日及25日已召開決選評選會，評選結果有5件徵件作品取得優先議約權，將對取得優先議約者進行鑑價。

捷運局強調，經費1500萬元的全線座椅案即日起辦理第2次徵選。該案對於萬大線第一期工程全線9站的座椅，要求設計規畫需要有一完善統整的上位思考，以全線策畫方式，形塑各站的場所特性與藝術氛圍。

捷運局表示，目標是打造每站至少2處屬專屬於萬大線的組件座椅，需融入全線「綠·律」主題，呈現全線系列性作品，車站間應有彼此呼應串聯之意象。

捷運局經費1500萬元的全線座椅案即日起辦理第2次徵選。圖／捷運局提供
捷運局經費1500萬元的全線座椅案即日起辦理第2次徵選。圖／捷運局提供

捷運 萬大線 公共藝術

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