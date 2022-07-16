美味「蜂」還巢...琥珀蜂巢感官雞尾酒 極少量開放訂位

所謂的「沉浸式體驗」（immersive experience），多指透過聲音、影像、多媒體，賦予感官更為完整、複合的感官感受。座落於信義區巷弄內的隱密式酒吧（Speakeasy）Bar PUN，近日全新開放地下室空間：專為VIP打造的「琥珀蜂巢」，並推出全新「感官雞尾酒」套組，每周四天、極少量開放訂位。

Bar PUN創辦人暨調酒師王承宗（小風）指出，Bar PUN的原型來自1920、1930年代美國禁酒令的Speakeasy酒吧，而PUN在台語中同時是蜜「蜂」與「香」的讀音，象徵品飲客如蜂聞香、尋香而來。而Bar PUN在執業五周年後籌備了地下室的VIP空間，以Bar PUN的「前傳」為概念，打造了主題式的「琥珀蜂巢」，並嘗試回歸至原始調酒的本質。

此外Bar PUN合夥人之一、「方圓一脈」的男主人「大凱」王信凱則表示，古代道家推崇煉丹術，並透過最美味的茶、聞最好的香，感受「道」的存在。而現代的酒吧Bar PUN則將煉丹的概念昇華，所謂的「丹」即是生活中美好事物的聚集，並將地下室帶入「洞天福地」的概念，進而以香氣、茶與酒，藉由當下的美好，讓心神自外向內收攝。

一旦踏入「琥珀蜂巢」的空間內，以精鋼鍍黑的六角形桌面，靈感源自蜂巢的格狀，加上低光源的照明與使用四種質材的混合蜂巢裝置，讓人似回歸至原始、安全的心理狀態。合計約兩小時的時光中，有雷鳴、青蛙、昆蟲、雨點...美妙的白噪音和精緻的手工杯具器皿，將調酒從調製、風味，昇華成一段讓人高度專注、但也高度放鬆的美妙體驗。

第一季的酒單以「雨」為主題，包含「初雨」、「雷雨」、「獨雨」和「雨後」四杯調酒，調製技巧並涵蓋了澄清、蠟洗等手法，風味更跳脫過往認定的傳統基酒、利口酒或氣泡水，使用不少特殊風味素材如蓮霧汁、山楂果茶、藤椒油、焙火蕎麥糖漿、金蓮花葉...適合喜愛嚐鮮、勇於挑戰味蕾風味的品飲者。

目前琥珀蜂巢的「感官雞尾酒」套組僅開放每周三、四、五、六共四天開放訂位，一天僅一場，時間為晚上7點半至10點。同時Bar PUN還將發行僅限300枚的VIP硬幣，硬幣的持有者將可訂位琥珀蜂巢的酒吧時段，享受蜂巢概念酒單共18杯的雞尾酒。更多資訊則可洽詢琥珀蜂巢的instagram專頁nest_by_pun，並私訊詢問。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康