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Q萌寶可夢接連轟炸 HOLA全品項買到手軟、舒潔隨身帶
今年夏天，準備迎接寶可夢的接連轟炸吧！HOLA推出寶可夢原創商品2.0，以皮卡丘、伊布、波加曼為主設計超過50種「陪伴系」居家單品，從大人到小朋友，都能買到喜愛的商品；舒潔衛生紙則跟寶可夢合作，推出聯名包裝款的面紙，隨身就能攜帶。
HOLA與寶可夢再度合作，針對大人推出香氛為主的產品，設計皮卡丘、伊布造型擴香石，搭配精靈球包裝的精油，還有以木質、草本調香氣打造的皮卡丘、波加曼造型香氛組。小朋友則是有花圈皮卡丘、瞇瞇眼伊布等造型玩偶，還有伊布、皮卡丘、波加曼的立高造型及大頭抱枕。
其他居家用品包括餐廚、衛浴、收納、寢具等，其中最可愛是皮卡丘造型煎鍋為主打，鍋底可以煎出超可愛的皮卡丘造型，即日起至8月3日，在全台HOLA、HOLA petite門市及HOLA網路旗艦館線上線下同步開賣，活動期間於實體門市單筆實付滿599元可享有扭蛋乙次，扭蛋通通有獎包含50元折價券、單款盒玩、盒玩三入組等三種獎項。
舒潔則首度跟寶可夢推出聯名款衛生紙，精選皮卡丘、小火龍、妙蛙種子、傑尼龜、伊布、卡比獸等六款超高人氣寶可夢經典角色，躍上舒潔衛生紙、袖珍包面紙及紙手帕等系列產品外包裝，即日起舒潔品牌於家樂福、大潤發、愛買、全聯、屈臣氏、康是美、寶雅等各大實體賣場陸續推出「舒潔全品項滿額抽好禮」活動，活動期間內只要於各指定通路購買舒潔全系列商品達指定額度，即可參加抽獎，獎項包括Switch電續加強版、萬元現金禮券、Macbook air、Dyson吸塵器、Gogoro等。即日起在Momo、PChome、蝦皮等電商通路也陸續推出「買舒潔滿額贈好禮」活動，於購買舒潔商品達指定額度時獲贈星巴克電子票券、滿千折百、或隨身風扇等好禮。
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