Q萌寶可夢接連轟炸 HOLA全品項買到手軟、舒潔隨身帶

今年夏天，準備迎接寶可夢的接連轟炸吧！HOLA推出寶可夢原創商品2.0，以皮卡丘、伊布、波加曼為主設計超過50種「陪伴系」居家單品，從大人到小朋友，都能買到喜愛的商品；舒潔衛生紙則跟寶可夢合作，推出聯名包裝款的面紙，隨身就能攜帶。

HOLA與寶可夢再度合作，針對大人推出香氛為主的產品，設計皮卡丘、伊布造型擴香石，搭配精靈球包裝的精油，還有以木質、草本調香氣打造的皮卡丘、波加曼造型香氛組。小朋友則是有花圈皮卡丘、瞇瞇眼伊布等造型玩偶，還有伊布、皮卡丘、波加曼的立高造型及大頭抱枕。

其他居家用品包括餐廚、衛浴、收納、寢具等，其中最可愛是皮卡丘造型煎鍋為主打，鍋底可以煎出超可愛的皮卡丘造型，即日起至8月3日，在全台HOLA、HOLA petite門市及HOLA網路旗艦館線上線下同步開賣，活動期間於實體門市單筆實付滿599元可享有扭蛋乙次，扭蛋通通有獎包含50元折價券、單款盒玩、盒玩三入組等三種獎項。