Richemont集團Time Valleé登台 首店獨厚竹北試水溫
本地高級鐘表通路又有新動作，由Richemont集團主導、與寶島鐘表合作的全新精品店型Time Valleé，因看準竹科科技新貴的消費力，日前進駐了竹北遠東百貨，並於昨日7月15日（五）正式開幕。
Time Valleé屬於歷峰集團旗下的複合式多品牌專賣店，自2014年推出以來已在全世界積極拓點，不僅匯集Richemont集團品牌並引入集團外的品牌，目前在亞洲已擁有超過20個以上據點。本次「登陸」竹北遠百的全台首間Time Valleé則是與本地老字號、寶島鐘表合作。194平方公尺、約60坪的空間內一次集合了卡地亞（Cartier）、沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）、萬國表（IWC）、積家（Jaeger-LeCoultre）、與名｀士（Baume et Mercier）六個品牌，陣容強大、皆為一時之選。
而擁有近350個品牌櫃點的遠東百貨竹北店，距新竹高鐵站僅10分鐘車程，下交流道後也在約三分鐘內可達，有望聚集竹北與外縣市的人潮，也是Time Valleé落腳於此的考量之一。同時雖然六個品牌的主色系不盡相同，但透過金色、大理石與木質的交錯運用，則讓整體空間散發了一致的高質感、奢華誘客。
據了解，Time Valleé先前自6月28日試營運至今，人流約為台北精品百貨近兩倍，反應了竹北的旺盛買氣，同時歷峰集團也正已著手規劃第二間Time Valleé的策劃。透過「一站式」的豐富選擇與專業服務的結合，會否為本地高級鐘表催生買氣新高峰？且讓人拭目以待。
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