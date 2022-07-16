深夜素顏秀雞蛋肌 渡邊直美、三吉彩花仙女膚質好羨慕

不少女星對於素顏，都不一定有自信，但日本女星渡邊直美、三吉彩花與桃井薰，接受日本保養品SK-II邀請，加入「深夜肌膚特寫Late Night Portraits」活動，在深夜肌膚最不理想的時間點，以幾近素顏的模樣入鏡，沒想到不分年齡，居然都是雞蛋肌，讓人看了好羨慕，而養出仙女肌的秘密，就是使用SK-II的青春露。

渡邊直美、三吉彩花與桃井薰都是SK-II的品牌大使，其中桃井薰更是最悠久的品牌大使，長期使用青春露，讓她們擁有超強自信，深夜素顏入鏡也不怕，只有使用了青春露保養肌膚，並保持素顏，渡邊直美就很驕傲自己的素顏模樣，「我的肌膚隨時都能保持晶瑩剔透」。

SK-II青春露擁有90%以上的獨家成分PITERA™，來自獨有的酵母發酵裹成，讓女性肌膚能夠晶瑩剔透，被暱稱為「神仙水」。

為了讓更多人深入了解青春露，日前在東京舉辦PITERA™盛典，也是首度為保養成分舉辦活動，包括日本女星綾瀨遙、日本女星兼模特兒三吉彩花、日本喜劇演員渡邊直美都出席，感受青春露的魅力。