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情人看「包」 Bottega Veneta七夕獻好禮
2022年的七夕情人節即將在8月4日來臨，而如何向另一半遞傳情意？則是每年此刻的甜蜜「動動腦」。義大利精品品牌Bottega Veneta以經典的皮革編織為包款表情、搭配多樣化的尺寸並結合品牌經典的「BV綠」，獻上了包含Arco與Cassette的多款情人節風格禮品推薦。
早在2019年已經成為街頭「定番」IT Bag的The Arco，以圓弧提把與簡約輪廓成為不少名人、KOL的愛用好物。The Arco的靈感出自米蘭市中心的「和平之門」（Arco della Pace）。Bottega Veneta並使用了經典的「編織」手法運用在Arco Tote Fun Leather撞色牛皮托特包上，大塊、拼接的皮革展現了落落大方、但細節處並勾勒以色彩的變奏，例如以黑色皮革或白色皮革搭配綠色滾邊，簡約之中低調渲染著活力情緒，不同尺寸訂價分別為83,400元至93,800元，可對應素色系的寬版長褲、更顯俐落。
Cassette Fun Leather撞色牛皮水桶包同樣具有品牌經典的編織語彙DNA，同時因為水桶包的形狀，更能展現出牛皮的柔軟。包款在2019年問世時已經旋即引領風潮，柔軟、並具有「空氣感」是其特色，同時抽繩的設計更讓包款可以肩背或斜背，而兩種尺寸容量都能隨身收納小物，但具備靈活、輕巧的機動性；同場加碼的Cassette Fun Leather撞色牛皮編織背包則具備方正、中性的氣息，男女皆宜、因而成為不分性別的情侶包。
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