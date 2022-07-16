情人看「包」 Bottega Veneta七夕獻好禮

2022年的七夕情人節即將在8月4日來臨，而如何向另一半遞傳情意？則是每年此刻的甜蜜「動動腦」。義大利精品品牌Bottega Veneta以經典的皮革編織為包款表情、搭配多樣化的尺寸並結合品牌經典的「BV綠」，獻上了包含Arco與Cassette的多款情人節風格禮品推薦。

早在2019年已經成為街頭「定番」IT Bag的The Arco，以圓弧提把與簡約輪廓成為不少名人、KOL的愛用好物。The Arco的靈感出自米蘭市中心的「和平之門」（Arco della Pace）。Bottega Veneta並使用了經典的「編織」手法運用在Arco Tote Fun Leather撞色牛皮托特包上，大塊、拼接的皮革展現了落落大方、但細節處並勾勒以色彩的變奏，例如以黑色皮革或白色皮革搭配綠色滾邊，簡約之中低調渲染著活力情緒，不同尺寸訂價分別為83,400元至93,800元，可對應素色系的寬版長褲、更顯俐落。