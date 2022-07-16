萬寶龍大文豪系列 四經典致意格林童話
童話總像是現實的另一面「鏡相」，透過故事的情節發展，帶領人們遁入現實以外的空想世界。萬寶龍「大文豪」系列書寫工具以格林兄弟為主題，並將《長髮公主》、《睡美人》、《白雪公主》與《糖果屋》四部作品化為細節，向歷史上最影響深遠的童話名家、浪漫致意。
通稱格林兄弟（Brothers Grimm）的雅各布格林（1785–1863）與威廉格林（1786–1859）是德國學者、語言學家與作家，其《兒童與家庭童話集》（Kinder-und Hausmärchen）流傳至今，並成為人們口中的格林童話。
以《長髮公主》（Rapunzel）為主題的鋼筆，將故事的出版年份、紡錘、樹根等元素加入設計，彷彿走入險峻的森林深處、直探黑暗核心，同時筆夾與筆身上的圖案則帶出樹根與長髮公主髮線的聯想，該主題包含鋼筆、鋼珠筆、原子筆與自動鉛筆，僅為套組販售；又譯為《漢賽爾與葛麗特》的《糖果屋》，則是孩童對抗女巫的驚悚主題，限量86只的書寫工具其筆蓋與筆身以黑檀木製作，像是童話最後燃燒女巫的火焰，而Au750純金製成的鑄件鑲嵌於筆蓋背面，其上的火焰則還原了故事中將女巫推入火爐的故事高潮，同時字母H也代表Hänsel und Gretel兄妹中的漢賽爾。
最膾炙人口的「白雪公主」，則成為限量款8的工藝與細節靈感。白雪公主的玻璃棺「還原」成筆身的刻面水晶，同時白雪公主的美麗動人、故事的場景，壞心王后送給白雪公主的毒蘋果，也都被白金鑲飾、鑽石鑲嵌、樹葉造型、手工雕刻與蛋面切割尖晶石...抽象或具象呈現。值得一提的是，本次的特別版書寫工具，其筆蓋環上都刻有「ES WAR EINMAL…」（很久很久以前）字樣，象徵將故事場景帶回遠古的過去。該系列再推出筆記本、墨水、袖扣與手鍊等配件，其中50ml墨水訂價1,300元、#146筆記本則為2,800元。
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