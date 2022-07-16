萬寶龍大文豪系列 四經典致意格林童話

童話總像是現實的另一面「鏡相」，透過故事的情節發展，帶領人們遁入現實以外的空想世界。萬寶龍「大文豪」系列書寫工具以格林兄弟為主題，並將《長髮公主》、《睡美人》、《白雪公主》與《糖果屋》四部作品化為細節，向歷史上最影響深遠的童話名家、浪漫致意。

通稱格林兄弟（Brothers Grimm）的雅各布格林（1785–1863）與威廉格林（1786–1859）是德國學者、語言學家與作家，其《兒童與家庭童話集》（Kinder-und Hausmärchen）流傳至今，並成為人們口中的格林童話。

以《長髮公主》（Rapunzel）為主題的鋼筆，將故事的出版年份、紡錘、樹根等元素加入設計，彷彿走入險峻的森林深處、直探黑暗核心，同時筆夾與筆身上的圖案則帶出樹根與長髮公主髮線的聯想，該主題包含鋼筆、鋼珠筆、原子筆與自動鉛筆，僅為套組販售；又譯為《漢賽爾與葛麗特》的《糖果屋》，則是孩童對抗女巫的驚悚主題，限量86只的書寫工具其筆蓋與筆身以黑檀木製作，像是童話最後燃燒女巫的火焰，而Au750純金製成的鑄件鑲嵌於筆蓋背面，其上的火焰則還原了故事中將女巫推入火爐的故事高潮，同時字母H也代表Hänsel und Gretel兄妹中的漢賽爾。