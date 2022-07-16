快訊

數學奧林匹亞競賽傳捷報 台灣小將摘金、國際排名第14

直播刮中20億！韓網紅爆哭秒收東西下播：要回家了

「報仇殺人」震驚台日社會 模仿犯隱憂考驗社會安全網

國旅補助「0元入住」！盤點飯店超狂優惠 加贈抵用券

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
雲品溫泉酒店全新設施「德國倒水桶水瀑」。圖／雲朗觀光集團提供
雲品溫泉酒店全新設施「德國倒水桶水瀑」。圖／雲朗觀光集團提供

國旅補助開跑，全台飯店進入搶客大戰。以下盤點各家優惠，超狂選項當屬「0元入住」再送現金抵用券。

●0元住飯店最狂

為鼓勵遊客多住一晚，晶華即日起至9月30日加碼推出「國旅補助零元續住」優惠，於官網預訂指定住房專案，皆可享有超低續住價，例如選擇入住12坪精緻客房房型，第二晚續住價為2,600元，搭配國旅補助，兩晚最高共可折抵2,600元，換算等同第二晚續住免費。活動期間還可享高鐵車票75折起的加購優惠。

台北西門町意舍酒店即日起至7月底，於酒店官網預訂「悠遊意舍限時限量搶購住宿專案」，並於9月30日前的周日至周四期間，雙人入住酷樂房或中房含兩客早餐，只要1,300元(含稅及服務費)，搭配國旅補助最高可折抵1,300元，相當於「0元入住」。每日限量3間優惠。同時，9月30日前入住，酒店還加倍贈送4,000元意舍酷fun券現金抵用券，以及西門町意舍酒店餐廳85折超值優惠，三重優惠省更多。

●加倍奉還再送1,300

使用國旅補助，台北喜來登同樣加碼1,300元回饋、立即折抵，等於花1,300元即可住飯店一晚。館內3大家餐廳吃到飽也加入補助戰局，8月31日前「悠遊暢饗」每晚4,888元起，預訂一間可桃山暢享、預訂兩間比薩屋暢享再送龍蝦；預訂三間辰園暢享再送招牌烤鴨三吃，換算下來，每人1,794元即可「住一晚+吃到飽」，還可享受館內露天泳池、暢看房內電影等服務。活動至經費用完為止，先住先贏！

雲朗觀光集團也宣布，旗下8館推出響應「悠遊國旅」補助方案措施，使用政府悠遊國旅補助現折抵1,300元，雲朗再加碼旅客每房1,300元悠遊券，入住雲朗觀光旗下飯店最多可現折500元，相當於最高可省1,800元。另外，集團長期深耕義大利、致力於台義文化交流，因此，7月18日至整個暑期，Happy Hour時段將提供免費義大利西西里島傳統冰沙Granita。

台南遠東香格里拉飯店即日起也推出「您旅遊．我加碼」住宿加倍送活動，凡透過飯店官網、電話或電子郵件，預訂官網任一住房專案於周日至周四入住，並於訂房時告知使用國旅補助1,300元支付房費，即可於辦理入住時，獲得加倍1,300元美食住宿回饋金，內含500元餐飲抵用券、800元住宿抵用券，食宿雙享優惠。

此外，台南遠東暑假親子住房則首推「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」專案，有多款房型可供選擇，除了含早餐，退房後將由「關於時間科技Abouttime Tech」宅配總價值近6,000元的Herowatch 2兒童智慧手表組至指定收貨地址，每房每晚8,000元起。此外，另有「VR玩樂．潮假期」住房專案，雙人入住3天2夜尊榮客房，每房每晚4,700元起，可體驗HTC VIVE虛擬實境遊戲的樂趣。

國旅優惠0元起可入住飯店。圖／台北西門町意舍酒店提供
國旅優惠0元起可入住飯店。圖／台北西門町意舍酒店提供
台南遠東香格里拉飯店使用國旅補助1,300元支付官網住房專案房費，加倍送1,300元美食住宿回饋金。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉飯店使用國旅補助1,300元支付官網住房專案房費，加倍送1,300元美食住宿回饋金。圖／台南遠東香格里拉提供
使用補助到星級飯店舒適住一晚，還可體驗各項設施，就近城市小旅行。圖／台北喜來登提供
使用補助到星級飯店舒適住一晚，還可體驗各項設施，就近城市小旅行。圖／台北喜來登提供
君品酒店以甜蜜冰涼的Granita「義式冰沙」打造「義式甜蜜之夏」，入住房客可免費品嘗。圖／雲朗觀光集團提供
君品酒店以甜蜜冰涼的Granita「義式冰沙」打造「義式甜蜜之夏」，入住房客可免費品嘗。圖／雲朗觀光集團提供
晶華酒店爭取三天兩夜的旅客，推出超值優惠專案。圖／晶華酒店提供
晶華酒店爭取三天兩夜的旅客，推出超值優惠專案。圖／晶華酒店提供

國旅補助 酒店 義大利

延伸閱讀

影/墾丁小琉球重現暑假榮景 屏警祭高規格年假疏導防塞

迎接國旅振興 台鐵局長視察兩鐵旅遊規畫

美元優利定存 年息衝10%

國旅補助出遊 搭國道客運最划算、APP買票省更多

相關新聞

國旅補助「0元入住」！盤點飯店超狂優惠 加贈抵用券

國旅補助開跑，全台飯店進入搶客大戰。以下盤點各家優惠，超狂選項當屬「0元入住」再送現金抵用券。

影／故宮南院無人機展演晚間登場 500架彩排璀燦吸睛

嘉義縣故宮南院前年首創推出，結合無人機及水上舞台展演人機互動的「嬉遊南院－仲夏夜星幻」，創下現場加網路逾60萬人觀賞佳績...

下載即送2千元抵用券！漢來專屬「來美食APP」慶上線

2020年新冠疫情爆發以來，台灣的餐飲消費型態產生了巨大的改變，線上訂餐、網購美食在家用餐興起，造就今日實體跨足虛擬的服...

乳品不耐也能喝！Arla無乳糖牛乳+7品牌創意特調超Cool

炎炎夏日，總想來點清涼，又希望口感多些變化。即日起，有7家餐飲品牌加入「夏日Cool特調」活動，以健康的「無乳糖牛乳」搭...

台南暑期活動全攻略 觀旅局「懶人包」從殭屍展一路玩

今年暑假台南最好玩！台南美術館最夯的「亞洲的地獄與幽魂」展、「七夕嘉年華」、以及「再見·梵谷－光影體驗」展，到水域遊憩體...

全台首間Time Vallée頂級腕錶專賣店 進駐遠百竹北

瞄準高消費力的竹科新貴，銷售多品牌頂級腕錶的創新型態專賣店 Time Vallée 時光天地攜手零售夥伴寶島鐘錶，相中遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。