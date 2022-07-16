國旅補助「0元入住」！盤點飯店超狂優惠 加贈抵用券

國旅補助開跑，全台飯店進入搶客大戰。以下盤點各家優惠，超狂選項當屬「0元入住」再送現金抵用券。

●0元住飯店最狂

為鼓勵遊客多住一晚，晶華即日起至9月30日加碼推出「國旅補助零元續住」優惠，於官網預訂指定住房專案，皆可享有超低續住價，例如選擇入住12坪精緻客房房型，第二晚續住價為2,600元，搭配國旅補助，兩晚最高共可折抵2,600元，換算等同第二晚續住免費。活動期間還可享高鐵車票75折起的加購優惠。

台北西門町意舍酒店即日起至7月底，於酒店官網預訂「悠遊意舍限時限量搶購住宿專案」，並於9月30日前的周日至周四期間，雙人入住酷樂房或中房含兩客早餐，只要1,300元(含稅及服務費)，搭配國旅補助最高可折抵1,300元，相當於「0元入住」。每日限量3間優惠。同時，9月30日前入住，酒店還加倍贈送4,000元意舍酷fun券現金抵用券，以及西門町意舍酒店餐廳85折超值優惠，三重優惠省更多。

●加倍奉還再送1,300

使用國旅補助，台北喜來登同樣加碼1,300元回饋、立即折抵，等於花1,300元即可住飯店一晚。館內3大家餐廳吃到飽也加入補助戰局，8月31日前「悠遊暢饗」每晚4,888元起，預訂一間可桃山暢享、預訂兩間比薩屋暢享再送龍蝦；預訂三間辰園暢享再送招牌烤鴨三吃，換算下來，每人1,794元即可「住一晚+吃到飽」，還可享受館內露天泳池、暢看房內電影等服務。活動至經費用完為止，先住先贏！

雲朗觀光集團也宣布，旗下8館推出響應「悠遊國旅」補助方案措施，使用政府悠遊國旅補助現折抵1,300元，雲朗再加碼旅客每房1,300元悠遊券，入住雲朗觀光旗下飯店最多可現折500元，相當於最高可省1,800元。另外，集團長期深耕義大利、致力於台義文化交流，因此，7月18日至整個暑期，Happy Hour時段將提供免費義大利西西里島傳統冰沙Granita。

台南遠東香格里拉飯店即日起也推出「您旅遊．我加碼」住宿加倍送活動，凡透過飯店官網、電話或電子郵件，預訂官網任一住房專案於周日至周四入住，並於訂房時告知使用國旅補助1,300元支付房費，即可於辦理入住時，獲得加倍1,300元美食住宿回饋金，內含500元餐飲抵用券、800元住宿抵用券，食宿雙享優惠。