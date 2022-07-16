下載即送2千元抵用券！漢來專屬「來美食APP」慶上線

2020年新冠疫情爆發以來，台灣的餐飲消費型態產生了巨大的改變，線上訂餐、網購美食在家用餐興起，造就今日實體跨足虛擬的服務模式。連鎖餐飲集團「漢來美食」也朝多角化擴張，除了展店、發展電商與外賣，並積極投入APP的開發計畫，專屬「來美食APP」整合集點、訂位、優惠，即起上線，同步祭出大禮，下載註冊成為會員即送價值2000元開幕大禮包！

漢來美食全新推出的「來美食APP」，是一款囊括各項餐飲服務的一站式APP，整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源，打造線上線下無隔閡的全方位服務平台。除了訂位，也可以找到離自己最近的店點、提前查看菜單，訂位紀錄也會同步顯示，方便隨時查看，甚至提供導航功能順利前往餐廳。

「來美食APP」也結合齊來卡HS VIBE的點數系統，會員的每筆消費都可以享有點數回饋、點數折抵，相當於隨身的「會員卡」。於漢來美食全台旗下所有品牌餐廳消費(宴會廳除外)，滿100元集0.3點，1點直接折抵1元。此外，也導入行動支付(HS PAY)功能，APP變身時尚刷卡機。

慶賀上線，漢來美食祭出超多優惠，包括首次下載即贈2,000元大禮包，包含100元券2張(不限金額、每次限用一張)、200元券4張(消費1,000元即可抵用一張、每次限用一張)、500元券2張(消費2,000元即可抵用一張、每次限用一張)。下載立即送，當天消費就可以抵用一張。

會員生日也有大禮包，價值約1,200元。每月消費1筆也可享100元餐飲抵用券回饋。還有「期間限定優惠」，不定期派送各種折價券、各品牌商品券、優惠券等，像是8月底前有漢來蔬食木桶豆花免費兌換券、漢來上海湯包招牌小籠湯包免費兌換券，漢來軒四季鮮果冰免費兌換券、大廳酒廊松露黃金脆薯免費兌換券，每張價值60~220元不等。