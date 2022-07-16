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乳品不耐也能喝！Arla無乳糖牛乳+7品牌創意特調超Cool

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
永心鳳茶奶茶專門所研發的「丹麥Arla蜜香烏龍無乳糖奶茶」。圖／Arla提供
永心鳳茶奶茶專門所研發的「丹麥Arla蜜香烏龍無乳糖奶茶」。圖／Arla提供

炎炎夏日，總想來點清涼，又希望口感多些變化。即日起，有7家餐飲品牌加入「夏日Cool特調」活動，以健康的「無乳糖牛乳」搭配咖啡、茶或巧克力，創造出多款種讓人驚豔的新滋味。

全球第一瓶「無乳糖牛乳」誕生於2001年芬蘭，之後在歐洲、美國及澳洲蓬勃發展，並陸續研發出無乳糖乾酪、無乳糖冰淇淋等商品。據國際大型市調機構的調查，全球無乳糖相關產品的市場規模，至2022年底可達135億美元。如今，這股乳品新勢力也來到台灣。

亞洲人乳糖不耐的比例高達七成，為讓大家都能安心品嘗乳品風味，富華股份有限公司引進丹麥Arla無乳糖牛乳，這也是全台首支在連鎖超市上架的無乳糖牛乳。即日起至8月6日，同步邀請知名咖啡、茶飲、巧克力專賣店，以「夏日Cool特調」為主題，創作屬於夏日的清涼無乳糖飲品。

參與活動的店家包括連續兩年蟬聯世界最佳咖啡館的「興波咖啡」、位於台中文青最愛的「Coffee Stopover」、在新竹以文創事業著稱的「或者咖啡」、以頂級莊園茶品聞名的「麗采蝶精品茶館」、獲最佳原創品牌的「永心鳳茶奶茶專門所」、精緻手搖茶飲的後起之秀「想樂茗」，以及國際獲獎無數的精品巧克力店「TERRA Bean to Bar土然巧克力專賣店」。

丹麥Arla的特色是比一般無乳糖牛乳的甜度更低、且減少14%的熱量，乳蛋白與鈣質卻和一般牛乳相同，口感也特別清爽滑順，與其他飲品調和時，更能凸顯飲品本身的豐富滋味，例如搭配蜜香烏龍、金萱或紅玉，茶葉本身的風味輪廓都仍清晰可辨，但增添了微微的乳香底韻。

活動相關資訊可上網查詢：https://www.food-fashion.com.tw/

興波咖啡研發的「曬黑黑無乳糖拿鐵」。圖／Arla提供
興波咖啡研發的「曬黑黑無乳糖拿鐵」。圖／Arla提供
Arla丹麥無乳糖牛乳是全台首支在連鎖超市上架的無乳糖牛乳。圖／Arla提供
Arla丹麥無乳糖牛乳是全台首支在連鎖超市上架的無乳糖牛乳。圖／Arla提供
土然巧克力專賣店研發的「氮氣黑森林巧克力」。圖／Arla提供
土然巧克力專賣店研發的「氮氣黑森林巧克力」。圖／Arla提供

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