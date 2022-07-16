台南暑期活動全攻略 觀旅局「懶人包」從殭屍展一路玩

今年暑假台南最好玩！台南美術館最夯的「亞洲的地獄與幽魂」展、「七夕嘉年華」、以及「再見·梵谷－光影體驗」展，到水域遊憩體驗活動、「台南購物節」、「U-12世界棒球賽」及「夏日音樂節-將軍吼」，全都在台南盛大舉辦，台南市觀旅局整理全攻略、懶人包，遊客可照表整個暑假一路玩。

觀光旅遊局長郭貞慧局長說，農曆七月台南除了殭屍展，還有在地最強女鬼陳守娘故事導覽遊程，歡迎各位勇者們一起來試膽。還有七股海鮮節、新營甜蜜節、一見雙雕藝術季等精彩活動。

【健康快樂FUN暑假】懶人包

七股海鮮節（7月9日至8月27日）

四個場次的摸文蛤已預約額滿，還有10梯次揪團遊七GO的小旅行可以報名，以及將於8月27日席百桌的七寶宴即將於7月26日線上開賣，喜歡海鮮料理的朋友千萬別錯過。

新營甜蜜節（7月16日17日、7月30日31日）

16日17日在新營天鵝湖的「我和青春有個約」，30日31日在新營鐵道文化園區的「夏日親子同樂會」，現場有多元的攤位市集、舞台表演以及創意活動。

七夕嘉年華（7月23日至8月14日）

今年老派約會最終曲，推出「愛的算命BAR」互動體驗展、「愛的八字」台南儀式之旅、「來點愛情BAR」七夕限定早餐吧、「No Friends Today」酒吧聯名活動、以及「2022老派約會日」等活動。

一見雙雕藝術季（至8月31日）

白天在七股鹽山舉辦鹽雕展，晚上則在北門井仔腳鹽田進行光雕地景藝術展演。雲嘉南濱海國家風景區管理處今年首次與「好想兔」合作，以「鹽宇宙」為主題，於七股鹽山打造宇宙主題場景，並以「迷宮」樣式搭配雲嘉南特色景點及在地生態，創作12座想像力十足的鹽雕作品，而在台灣現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田，則透過絢麗的光雕地景視覺藝術展演，與夕陽美景相映成趣。

一見雙雕藝術季。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

水域遊憩體驗活動-四鯤鯓生態探索（8月27日28日、9月3日4日）

在四鯤鯓龍山寺，吹著微風划著獨木舟環繞四鯤鯓紅樹林，遊覽水域生態及陸域聚落，進一步了解四鯤鯓的在地漁村文化及特色。還有9月17日、18日在黃金海岸、以及10月1日、2日、8日、9日、10日在德元埤的梯次。

水域遊憩體驗活動。圖／南市觀旅局提供

夏日音樂節（8月27日-28日）

在將軍漁港開唱兩天，第一天是「夏日活力飆歌演唱會」，第二天則是「夕陽海風抒情演唱會」，演唱會結束後還有煙火施放，卡司陣容和周邊活動將在台南旅遊網及官方臉書粉專公告！

【農曆七月來試膽】懶人包

亞洲的地獄與幽魂展（至10月16日）

南美2館「殭屍展」館方順應民意推出鬼月特別場「破地獄－『亞洲的地獄與幽魂』之百鬼漫遊Cosplay午夜專場」，愛秀敢秀的朋友記得組隊報名。該展覽介紹數世紀以來亞洲多國對於未知世界的恐懼與想像，還有台南在地的學甲慈濟宮展品及文史資料，更有國立台灣歷史博物館典藏的「十殿圖地獄掛軸」首度公開亮相，已改為「預約制」，出發前請記得先預約喔。

亞洲的地獄與幽魂展。圖／台南市美術館提供

「台南最強女鬼導覽」7月30日起（農曆七月間）每周六各一梯次

府城三大奇案之一陳守娘，陳守娘與廣澤尊王神鬼交鋒過程，堪稱台灣最強女鬼。讓民眾更認識台南的另一面。首梯7月30日下午4時，線上報名日期7月18日上午8時，最新訊息請至台南旅遊網查詢，歡迎大家來感受背脊發涼的農曆七月。

導覽預約 https://www.twtainan.net/zh-tw/application

「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」（展期至12月31日）

蕭壠文化園區台南藝陣館以先進科技介紹傳統文化，透過沈浸式影像呈現台南香陣的當代地理特性、陣法變化與身勢動作特質，帶大家進入宋江陣、白鶴陣、婆姐陣、金獅陣、家將團、御前清客的陣頭世界，尋訪陣頭和他們的產地。還有陣頭法器、臉譜等文物展品，開放免票入園參觀，讓大家近距離了解陣頭文化，觀展還能抽吉祥籤詩喔。

【美食之都吃飽飽】

2022台南好康券（至9月30日）

響應中央國旅振興方案，只要入住台南配合活動之合法旅宿，掃描旅宿業者專屬QRcode登錄註冊，並輸入入住資料，即可獲得「2022台南好康券」，可免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有逾千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項讓您抽獎帶回家！

台南好食小旅行（至9月）

沿著台南溪南溪北的5條「台南好食小旅行」路線，跟著住在台南吃遍台南美食的韓國YouTuber金多多（跟著多多一起走）、曾任美國舊金山Eight tables米其林餐廳主廚林祺豐、受小朋友歡迎的YouTuber蕾蕾（蕾蕾TV）以及知名旅行作家黃郁清（阿春爸IN台南）和美食部落客陳昱誌（台南美食偵探誌）等多位帶路達人快閃吃遍台南各式美食，玩遍台南各大景點。目前已經全數報名額滿，歡迎報名候補，或來一場台南美食自由行。

台南國際芒果節（至7月23日）

「Follow Mango-跟隨芒果農遊體驗輕旅行」歡迎大家品嘗台南最美味的芒果冰。

鮮甜芒果冰。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

台南購物節（至12月31日）

來台南購物消費滿百元即可登錄發票參加好禮月月抽，獎品規劃市值超過300萬元！今年台南購物節也辦理線下18大系列活動，以及線上6大促銷方案，首波暖場登錄抽好禮（7月14日至8月31日）獎品就包括陸（摩托車）、海（亞果遊程）、空（機票）數名及最大獎陸、海、空包套1名，8月每周抽25名，餐飲類消費吃飯金2000元。此外，特別企劃活動包括預計9月17日的網美市集、預計11月12日的小小孩一日店長體驗、聖誕攤位展售及舞台親子活動。

地方創生券加碼優惠（至8月31日）

大台南地區多達50家業者配合地方創生券加碼優惠，民眾無須抽籤，只要使用21家金融機構金融卡，綁定台灣行動支付APP（台灣Pay），至「地方創生券」公告的適用店家消費每筆消費回饋30%，最高享6000元回饋！（消費後將於次月回饋，配合店家及指定金融機構名單請上地方創生券官網查詢）

另有台南炸雞節（7月30日-31日）新光三越百貨‧台南新天地邀集南部各大知名炸雞店，打造台南最強炸雞節；府城漢堡節（8月5日至8月7日）台南晶英酒店「府城漢堡節」彙集近20家在地知名漢堡職人和快閃漢堡餐車，超過50款漢堡任君挑選！

《再見·梵谷－光影體驗展》（至10月2日）

新光三越台南中山店13樓文化館，將梵谷的〈向日葵〉、〈星夜〉、〈麥田群鴉〉等共3000幅作品與珍貴影像，進行超過五公尺的動態影像巨幕投影。

《再見·梵谷－光影體驗展》。圖／南市觀旅局提供

西拉雅夏日好秋祭（至10月2日）

西拉雅國家風景區推出「夏日好秋（Chill）祭」，7月22日關子嶺寶泉公園的「關子嶺夏日山車祭」，以及二寮觀日平台的「二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」（8月13日-14日），還可月月抽Iphone。

關子嶺拉山車。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

總爺和風文化祭（至9月11日）

邀請山口縣跨海展出12種共90多件工藝品，包含大內漆器、萩燒陶器、赤間硯等國家級傳統工藝品及造型超級「卡哇伊」的金魚燈籠等。

總爺和風文化祭。圖／總爺藝文中心提供

第六屆WBSC U-12世界盃少棒錦標賽（7月29日至8月7日）

將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場開打，參賽隊伍是來自全球五大洲各國國家代表隊，包含美國、多明尼加、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、義大利、捷克、南非、關島、日本、韓國及台灣共12國，將齊聚台南角逐世界盃少棒金盃。

時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德（預計8月底登場）

從莎士比亞、牛頓、達爾文，到披頭四、紅髮艾德等英倫名人的肖像畫真跡，皆為英國國家肖像藝廊的國寶級館藏畫作，首次來台在奇美博物館展出。出發前請至活動官方臉書或現場查詢相關訊息，也可參考台南旅遊網及台南旅遊官方臉書粉專資訊，或下載「旅行台南APP」。

台南暑期活動懶人包。圖／南市觀旅局提供