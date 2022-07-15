勞力士相挺英國高爾夫公開賽 150載榮光時刻精密相伴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2015年時、第144屆的英國公開賽，勞力士代言人Jordan Spieth正於球場上揮桿。圖 / 勞力士提供
2015年時、第144屆的英國公開賽，勞力士代言人Jordan Spieth正於球場上揮桿。圖 / 勞力士提供

偉大的傳統是如何積累延續的？偉大的傳統始終需要時間一分、一秒地累積，最終綿延流長。第150屆英國公開賽刻正於有「高爾夫球之鄉」美名的「聖安德魯斯」（St Andrews）球場開賽， 而勞力士（ROLEX）則延續始於1981年的悠久傳統，再度成為大賽重要夥伴，合作無間。

位於聖安德魯斯的「老球場」（Old Course）與其他經「球場設計師」所規劃成形的球場相當不同。老球場早在16世紀初已留下了高爾夫運動的歷史，而強勁的風沙不僅長年改變著球場地形，更對無數選手提出了嚴峻的挑戰。包含英國高爾夫明星Old Tom Morris、美國好手Bobby Johne都曾在Old Course發光發熱，勞力士代言人、有「金熊」之稱的Jack Nicklaus更曾說，要成為一位讓世人記住的高爾夫球選手，就必須在St Andrews奪冠，而Jack Nicklaus本人最後更在1970、1978兩度舉起英國公開賽的獎盃「葡萄酒壺獎盃（Claret Jug）」。

事實上，從1967年以後，勞力士陸續邀請了「高爾夫三巨頭」的Arnold Palmer、Gary Player與Jack Nicklaus成為品牌代言人，勞力士也在1981年成為英國高爾夫公開賽的指定時計。過去一甲子以來，更有9位勞力士代言人累計獲得20場英國公開賽勝利，而勞力士也和英國公開賽、歷代高球名將建立了深遠情誼。

時序來到今日，具時代意義的第150屆英國公開賽已在7月14日開賽，而無論勝負如何發展，象徵英國、高爾夫球的歷史也將翻開全新一頁，一如勞力士在精密腕表領域中的貢獻，歷久彌新、益發閃亮。

位於聖安德魯斯的「老球場」（Old Course），其先天強勁的風沙不僅長年改變著球場地形，更對無數選手提出了嚴峻的挑戰。圖 / 勞力士提供
位於聖安德魯斯的「老球場」（Old Course），其先天強勁的風沙不僅長年改變著球場地形，更對無數選手提出了嚴峻的挑戰。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人Tiger Woods於2015年英國公開賽中的比賽身影。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人Tiger Woods於2015年英國公開賽中的比賽身影。圖 / 勞力士提供
高爾夫三巨頭：勞力士代言人Arnold Palmer、Jack Nicklaus與Gary Player。圖 / 勞力士提供
高爾夫三巨頭：勞力士代言人Arnold Palmer、Jack Nicklaus與Gary Player。圖 / 勞力士提供

英國 勞力士 葡萄酒

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