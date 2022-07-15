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萊爾富打造3家超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富於平鎮復梅店打造超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，今天（7月15日)正式開幕。圖／萊爾富提供
萊爾富於平鎮復梅店打造超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，今天（7月15日)正式開幕。圖／萊爾富提供

瞄準後疫情的消費購物型態轉變，萊爾富分別於平鎮復梅店、淡水新洲店、土城哲青店推出3家以生鮮需求為主的超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，全店商品數比起純超商增加逾千項，包含冷凍生鮮、產地蔬果、現烤烘焙點心、即食調理冷凍商品、大份量家庭號商品、包裹自助取貨等，更提供寬敞的購物停車空間，指定消費滿額即可享限時免費停車優惠。

「萊鮮生Mr.Hi」除了萊爾富原有的實體通路廠商外，也引進許多網路名店加入合作，包括中華民國全國漁會、裕賀食品、菜霸子、台全珍豬工業、欣冠達的「千葉火鍋」品牌、佐佐鮮、鮮綠生活、愛上大數據的「愛上新鮮」等名店，讓消費者可一站式購足所需的商品。

為了兼顧蔬食一族，「萊鮮生Mr.Hi」店內有萊爾富攜手專業烘焙坊「岩島成」聯名合作的4款無蛋奶新品，包含每款售價35元的皇冠麵包、紅豆麵包、芋頭麵包及素肉鬆麵包，是目前首家推出無蛋奶麵包的超商通路；全店逾千項的超市商品中，就提供逾1成的素食商品，如龍鳳系列的冷凍毛豆仁（全素，售價115元）、冷凍青花菜（全素，售價115元）以及冷凍三色綜合蔬菜（售價75元）、義美素食炒飯（全素，售價47元），還有近百種產地鮮直送的菜霸子生鮮蔬果，以及全素的休閒食品。

萊爾富分別於平鎮復梅店、淡水新洲店、土城哲青店推出3家以生鮮需求為主的超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，歡慶開幕首日，今天（7月15日）限時一天祭出全店單筆消費滿300元，享5重好禮加購優惠，單筆每款各限贈送一次，數量有限售完為止：前100位於「萊鮮生Mr.Hi」門市消費滿300元的民眾，可免費獲得GATSBY潔面濕紙巾體驗包一包，數量有限送完為止；單筆指定消費滿額加10元可享萊鮮洗選白蛋10入盒裝；單筆指定消費滿額加20元可享936mL的光泉全脂鮮乳或光泉低脂鮮乳一瓶；單筆指定消費滿額加30元可享幾米收納式環保袋1入；單筆指定滿額加40元可享幾米盒裝20入萊潔醫療防護口罩一款。此外，今天在「萊鮮生Mr.Hi」門市單筆消費滿100元，還能加99元購買環保的矽膠摺疊碗1,000mL一個，數量有限售完為止。

即日起至7月17日於「萊鮮生Mr.Hi」門市全店消費指定滿額可享抽獎一次，限量抽完為止，有高達111個機會可抽中免費的指定家庭號鮮乳、雞蛋、抽取式衛生紙、環保袋、潔面濕紙巾（冰爽型）體驗包等；還有機會帶回價值264元的Hi-Life Original（櫻花）抽取式衛生紙100抽X8包一串、共將抽出10名。

「萊鮮生Mr.Hi」全店逾千項的超市商品中，提供逾1成的素食商品。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」全店逾千項的超市商品中，提供逾1成的素食商品。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」今天（7月15日）開幕首日單筆指定滿額，加30元可享幾米收納式環保袋1入，數量有限售完為止。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」今天（7月15日）開幕首日單筆指定滿額，加30元可享幾米收納式環保袋1入，數量有限售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」３店開幕同慶，今天（7月15日）推出開幕首日全店單筆消費滿300元享5重好禮加購優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」３店開幕同慶，今天（7月15日）推出開幕首日全店單筆消費滿300元享5重好禮加購優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」提供逾百項素食商品，兼顧蔬食一族的味蕾。圖／萊爾富提供
萊爾富超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」提供逾百項素食商品，兼顧蔬食一族的味蕾。圖／萊爾富提供
萊爾富打造超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，多元冷凍生鮮蔬果、家庭號商品一站購足。圖／萊爾富提供
萊爾富打造超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，多元冷凍生鮮蔬果、家庭號商品一站購足。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」全店的商品數比起純超商增加逾千項，圖為嚴選的冷凍生鮮水產商品。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」全店的商品數比起純超商增加逾千項，圖為嚴選的冷凍生鮮水產商品。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」全店的商品數比起純超商增加逾千項。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」全店的商品數比起純超商增加逾千項。圖／萊爾富提供
萊爾富推出3家生鮮需求為主的超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，圖為平鎮復梅店。圖／萊爾富提供
萊爾富推出3家生鮮需求為主的超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，圖為平鎮復梅店。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」全店的商品數比起純超商增加逾千項，圖為大包裝的家庭號商品。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」全店的商品數比起純超商增加逾千項，圖為大包裝的家庭號商品。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」除了萊爾富原有的實體通路廠商外，也引進許多網路名店加入合作。圖／萊爾富提供
「萊鮮生Mr.Hi」除了萊爾富原有的實體通路廠商外，也引進許多網路名店加入合作。圖／萊爾富提供

麵包 生鮮 衛生紙 萊爾富超商

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