台北101首度限量推出中秋月餅禮盒！新年煙火包裝絕美

每年台北101跨年煙火的華麗震撼，不僅是伴隨每位台灣人成長的美好回憶，更是揚名世界的國際盛事。台北101延伸新年煙火的美好，今年首次推出中秋月餅禮盒，以2020跨2021年的新年煙火概念為禮盒設計，將絢麗煙火代表的愛與希望，傳送到今年中秋月圓家圓人團圓的時刻，內容精選4款廣式月餅、4入冠軍麵包師吳寶春的「國王蛋黃酥」，限量6,000盒，7月8日開放試賣後不到一周就已狂銷近2,000盒，堪稱今年最具特色、最火紅的月餅。

「台北101中秋月餅禮盒」精選特選干貝XO醬、蓮蓉松子、棗泥核桃、烏豆沙蛋黃等4款經典廣式月餅，味覺層次豐富，甘甜回香，廣式月餅的餅皮也就是所謂的「漿皮」，不使用砂糖、雞蛋或酥油，而是採用低筋麵粉、轉化糖漿及花生油做成，具有讓舌尖產生消融口感的「回油」特性；另有4入冠軍麵包師吳寶春的「國王蛋黃酥」，去年推出後即讓全台饕客大為驚艷，以國王派派皮改良的酥皮，加上古法醃漬25天的鹹蛋黃，耗時3天秘製而成，金黃澄亮，酥脆爽口。

秉持讓世界看見台灣的初衷，台北101期望透過多元視角，展現台灣文化、藝術、時尚、創意等不同角度的精緻生活，將台灣的好山、好水、好物與豐富精彩的用心推向國際。今年特別結合台灣節慶文化與精緻美食手藝，推出首款「台北101中秋月餅禮盒」，即是希望讓全世界進一步認識台灣、體驗台灣、進而品味台灣。台北101正規畫將自營商品推廣至海外，使國外顧客可以透過Stage 101購買到各種台灣在地、具台灣特色的商品，成為展現台灣精緻生活的平台。

「台北101中秋月餅禮盒」結合國際知名新年煙火IP與台灣名家月餅，禮盒包裝與內裝設計都別具創意質感，特別適合企業、公司行號大批採購，或是贈送給來自國際的友人。「台北101中秋月餅禮盒」一盒8入定價1,680元，7月底前訂購可享早早鳥8.5折優惠，8月15日前訂購享9.5折優惠，訂購網址為https://bit.ly/3NZ0KBv。

此外，台北101也推出年度限量自營精品「台北101紀念酒紅瓶」，限量400瓶，禮盒內含兩個喜氣的紅色酒杯，做為歡慶中秋節品飲及送禮選擇。台北101紀念酒源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，目前是市場上年份最高的陳年高粱，濃醇甘甜、溫醞回香；宛如藝術作品的台北101建築體瓶身受限於窯燒製作流程的繁雜，因此產量稀少，每年限量發售，是國際級伴手禮。除了傳統凍飲的shot杯喝法，台北101亦推薦時下年輕世代以紀念酒作為基酒，嘗試各式創意調酒或雞尾酒，提供今年中秋烤肉的新潮飲品選擇。