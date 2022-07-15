《臥虎藏龍電影音樂會》世界巡迴首站 10月台北小巨蛋隆重鉅獻

導演李安獲得奧斯卡金像獎最佳外語片的《臥虎藏龍》，睽違22年將以電影音樂會形式在全球巡演，台灣為演出首站，別具意義。圖聯合報系提供。攝影／徐輔良

跨國團隊聯手、大手筆打造國際級世界巡迴規模的《臥虎藏龍電影音樂會》，由知名表演製作人傑米‧理查森（Jamie Richardson）策畫，以台灣為全球第一站，10/12於台北小巨蛋磅薄開演，讓國際影迷在超大螢幕欣賞經典鉅作的同時，也能現場聆聽管弦樂團隊震憾演奏，將影視聽體驗拉到極致，向國際大導李安及作曲大師譚盾打造風靡世界的雋永大作致敬，揭開重溫《臥虎藏龍》盛事。

《臥虎藏龍》電影經典片段。圖／聯合數位文創

【影壇傳奇經典】舉足輕重的經典，寫給武俠電影的永恆情書

名列英國《衛報》評選廿世紀百大電影中唯一的武俠電影，《臥虎藏龍》橫掃奧斯卡金像獎、金球獎、葛萊美獎、香港電影金像獎、BAFTA英國影藝學院電影獎、臺灣金馬獎等多項大獎，也是華語影壇重要里程碑，放眼世界銀幕史仍是難以忽視的經典。

22年前，由李安導演，周潤發、楊紫瓊、章子怡、張震領銜主演的《臥虎藏龍》，在全球電影愛好者心中投下了一顆震撼彈，李安以一種全新的美學視角，描繪出別具魅力的武俠世界，向世界娓娓道出華人那情感與道德交織，在深厚傳統中又期待追尋自我實現的複雜心境。

【觸動人心的音樂】譚盾融貫中西，揮灑一方東方武林幻境

若說《臥虎藏龍》能將深刻的中華文化打入觀眾心中，其配樂與作曲家譚盾則是不得不提及的關鍵。曾被《紐約時報》評為年度樂壇最重要音樂家之一的譚盾，可謂融合東西方音樂語彙之名家，在其筆下，舉凡西域琵琶、武場樂器、雲南把烏、二胡、大提琴，乃至管弦樂團，無不轉化為環繞在各個場景中最服貼的氛圍，夜半的城牆追逐、大漠的萬里狂沙、竹林中的深沉的對手戲、客棧的亂鬥，均在音樂的交疊下更為豐美。而當中融薈中國音樂素材與和聲，進而搭配西方管弦調度的作法，則與電影本身一起讓世界驚豔於東方文化的深沉與絕美。

2000年(從左至右)張震、章子怡、李安、楊紫瓊出席坎城影展《臥虎藏龍》首映會。圖聯合報系提供。攝影／張桓誠

【所有精采的總和】跨國團隊重新打造世界首演，八百吋螢幕與現場管弦樂團重現感動！

本次製作將特由跨國團隊製作，將電影中的旋律以組曲方式，由國樂演奏家群與管弦樂團合作演出，搭配八百吋巨幅螢幕重現經典的電影畫面，廿年前沉澱於心底的感動躍然於眼前。

本次亦特邀新加坡交響樂團陳康明帶領台北愛樂管弦樂團現場演出。陳康明曾獲米特羅普洛斯指揮大賽銀獎，在其備受讚譽的指揮生涯中，曾受邀至馬林斯基劇院管弦樂團、東京愛樂、香港愛樂等樂團客座演出，亦曾在北京國家大劇院的駐團期間，進行了多場成功的歌劇製作，其指揮棒下訴說故事的魅力，必將為演出做出最淋漓盡致的詮釋。

華裔作曲家譚盾曾於2001年在台北帶來臥虎藏龍演奏會。 圖聯合報系提供。攝影／周文郁

《臥虎藏龍電影音樂會》世界巡迴首演，於7/15中午12點在 udn售票網 早鳥啟售，購票享最低85折優惠，臥虎藏龍的粉絲們可千萬不要錯過這難得一見、全球首演的盛會。更多節目資訊請上活動 官方網站 。

臥虎藏龍電影音樂會

時間：2022年10月12日 19:30

地點：台北小巨蛋

演出票價：3600 / 3300 / 3000 / 2700 / 2400 / 2100 / 1800 / 1500 / 800

售票網站：

udn售票網 https://bit.ly/3RnMy82

早鳥85折。優惠期間 2022/07/15 12:00~ 08/15 23:59

官方網站： https://bit.ly/3uCewmz

粉絲專頁： https://bit.ly/3O1yvSP

客服專線：7721-6958#2（每日9:00~18:00）

大宗購票：7721-6955#1（週一至週五9:00~17:00）