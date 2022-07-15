抗疫時代營養美食饗宴成果展 6大名廚同台料理飆廚藝

中華醫事科大中午發布新聞：食品營養系、福爾摩沙廚藝協會今天舉辦「抗疫時代的營養美食饗宴暨成果展」，邀請「台南在地6位料理大師」汪義勇、蕭宗隆、林志軒、黃茂裕、郭文明、郭育宏同台飆廚藝，展示12道「融合營養健康防疫的食材美食，令與會各界及師生嘆為觀止」。

活動開始食營系系主任洪千雅帶領系上學生與6位料理師傅學習認識食材特性及營養價值，如何在烹煮過程中掌握食材的特性以確保營養不流失，達到兼具美食又可以保健強身。

保康生醫也提供自行研發的漢方防疫茶作為茶飲搭配，讓抗疫時代的餐飲更具特色。

洪千雅表示，疫情一直威脅全球人類健康，除施打疫苗降低感染轉為重症風險，與病毒共存似已不可避免，但要與病毒共存要做好個人防護、提升個人免疫力；這次6位在地料理大師選用的食材和配料，兼具營養價值和保健強身，呼應後疫情時代養身養生從食療紮裉做起。

12道抗疫時代營養美食饗宴有：保康藥膳翠玉龍胎、保康藥膳豬羊變色、迎賓龍船T O R O冰雕拼、大鵬展翅大排翅鮮扣海鮮、龍騰虎耀圓雪魚佐香、祥龍獻瑞桂花大草蝦、喜氣洋洋水果鮮塔、心花怒放法式斜杯鮑魚、隆重登場麻油油拼鱸鰻、高深莫測甲魚藥膳魚翅鍋、事事如意清蒸龍膽石斑、實在懷念手作佛跳牆。