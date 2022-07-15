柔韌與詩意的總和 愛馬仕Kellymorphose珠寶夢幻誘客

凱莉、凱莉，只要提到全世界最經典、最搶手的包款，當屬愛馬仕（Hermes）的「凱莉包」。Hermes這回將經典的「凱莉包」蛻變成以「Kellymorphose」為主題的8個系列35款高級訂製珠寶，全數珠寶大量使用玫瑰金、尖晶石、白金、純銀、鑽石並結合了細緻浮雕，加上愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy具有建築背景、同時也是舞蹈家，因此在Hermes本次主題珠寶中既能欣賞到精巧具邏輯的結構感，又能感受宛如肢體的韻律與自由。珠寶最高單價上看4,000萬、全數總值約2億1,000萬。

愛馬仕珠寶創意總監的Pierre Hardy表示，他提取了Kelly包款的細節諸如兩條側袋、旋鈕式包釦、金屬片與四顆小圓釘，並重新再造，「我對Kelly系列珠寶的設計秉持著相同理念，將其原本的輪廓造型重新詮釋或將其徹底顛覆。」於是我們看到Kelly Gavroche白金鏈帶從「線條」變成了一款「驚嘆號」：無論單圈、雙圈...的多樣化配戴可能，包含但不限於鎖骨、腰際，並以鑲鑽鏈釦優雅串連，進一步演示了設計師Pierre Hardy頗具玩心與幽默感的姿態。

35款Kellymorphose珠寶包含了頸鍊、五排設計手環、雙排設計戒指、耳環、手鍊、雙排手鐲、雙環戒指等豐富樣貌，甚至包含了一款領帶式項鍊與貼身珠寶。Kelly Chaine系列的玫瑰金鑲鑽身體鍊再度體現了Pierre Hardy的特色：珠寶具備嚴謹曼妙的結構感，但實際配戴時，更能展現女性肢體的曼妙律動、大膽與果敢。

迷你版Précieux系列則在鏈結處巧妙融入Hermes經典的錨鍊與馬鐙結構，並有單圈、雙圈的多種配戴方式。Kelly Baguette系列中以玫瑰金與黑色尖晶石的組合，則帶來皮革質地的聯想，同時玫瑰金中的銅佔比提高為20%，讓色澤更為溫暖也讓肌膚顯白，其中白金鑲鑽的短鏈（chokker）為本次展出最高單價作品，訂價約3,945萬8,600元。

最精巧的兩款則是迷你、珠寶版的Sac Bijou Kelly，宛如縮小版的凱莉包，並使用玫瑰金或純銀打造。Kelly包款經典的鱷魚皮革紋路，在玫瑰金版本時為玫瑰金拼接而成、並實際參照鱷魚紋由中線向左右兩側展開的對稱，珠寶的正面與側面並交錯運用了網甲與鏈甲工藝，展現出包款的硬挺與柔韌，其中玫瑰金款再鑲嵌以1,163顆的粉色藍寶石，凸顯玫瑰金的溫潤，包款中並可實際運用於晚宴、並收納如口紅等隨身小物。