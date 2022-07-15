《咒術迴戰》、《我英》熱銷福袋預購商品引爆漫博會場

迎接炎炎夏日的暑假，羚邦將赴「第21屆漫畫博覽會」帶來熱門話題大作《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》等最新動畫週邊商品，各式豪華福袋、預購商品、盲抽樂趣及滿額回饋，將在羚邦盛大展開！

羚邦祭出《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》及《遊戲人生》四大限量福袋，每款均一價NT$990，數量有限，售完為止！封裝各款好看又實用的週邊，是進場後最佳首選戰利品。

福袋包含咒術新品「狗卷喉嚨藥鑰匙圈」，在《劇場版咒術迴戰0》中，狗卷出任務時所購買的治喉嚨藥水，特製成可隨身攜帶的鑰匙圈，狗卷迷就該入手的護命良藥；《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》三大男神剪影風格、《遊戲人生》指標性西洋棋遊戲的市松設計「不鏽鋼保溫杯」；限福袋獨家販售的「烏野校園書包」，與日向、影山手持同款書包，一起入學烏野高校。

搭配角色卡推出蒐集卡冊──《咒術迴戰》「由暗而生，暗中至暗；污濁殘穢，盡數祓除」之「帳」樣式、《我的英雄學院》綠谷手抄「英雄分析筆記本」樣式及《排球少年!!》烏野高校應援布條「飛吧」樣式，可完整收藏會場販售的盲抽角色卡，另各大福袋隨機封入乙款其他人氣角色的各類商品。

「很遺憾，接下來是加班時間。」──發想自《咒術迴戰》七海建人的概念壁掛時鐘，並衍生出五條老師使出術式展開的「虛式 茈」款、《我的英雄學院》綠谷、爆豪、轟和麗日的個性ICON款，及對應球衣號碼的《排球少年!!》烏野Q版角色款，暗藏一些設計小彩蛋的四款壁掛鐘，掛在家中就是賞心悅目！

極具紀念價值的《劇場版咒術迴戰0》、《排球少年!!》、《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》、《影子籃球員》、《遊戲人生》與《遊戲人生ZERO》、《搖曳露營》共計13款壓克力磚，囊括精美主視覺、人物特寫及各角色名場面，值得擺飾收藏，壁掛鐘（每款NT$1,080）及壓克力磚（每款NT$990）僅開放現場預購，欲購入請直洽羚邦入口處旁結帳櫃台。

一次推出《咒術迴戰》全11款、《我的英雄學院》全10款、《排球少年!!》全12款，共計33款角色收藏盲抽卡，卡面有帥氣特寫照，也有角色名言、個人檔案或能力值，買一兩張絕對不夠看，激起滿滿的收藏慾，只能一買再買、系列全包，再順手帶走蒐藏卡冊，集結成冊，爽度最高！

反響熱烈的《排球少年!!》Q版壓克力立牌球場場景組，這次再出全新Q版動物壓克力立牌搭配庭院場景組，烏野、音駒、梟谷和稻荷崎四校共計17款隨機動物小立牌，還可與上次的角色來場混搭大集合，帶來可愛野性的面貌！

不容錯過的《遊戲人生》壓克力立牌場景組，首次集結神靈種、天翼種、獸人種和人類種共9位角色的盲抽小立牌，湊滿就能在西洋棋盤上來一場不輸其他上等種族的遊戲！

滿足購物慾後，結帳的同時還可以再抽大獎！每抽NT$200，共六個獎項，最大獎是《咒術迴戰》超高質感又可替換臉部表情的「虎杖悠仁」及「五條悟」精緻公仔（隨機獲得乙款）；B獎為《我的英雄學院》「綠谷出久」及「爆豪勝己」公仔（隨機獲得乙款），抽抽有獎，數量有限，抽完即收，快來嘗試屬於自己的神抽，抱走大獎！

本次消費單次單筆達NT$500即獲隨機贈品乙份；滿千送隨機乙款紙袋及漫博會場滿額贈限定特典卡隨機乙張，特典卡特選絲絨膜再加金箔與局部上光，質感升級的《劇場版咒術迴戰0》、《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》、《排球少年!!》絕無僅有的三大特典卡；滿三千再送《咒術迴戰》紀念幣套組乙個，包準滿載而歸！贈品數量有限，送完為止！

【2022第二十一屆漫畫博覽會】

日期：2022/7/28(四)～8/1(一)