透明背蓋、LED燈效 新手機品牌Nothing Phone (1)正式登台 售價13,900元起

超級競爭的手機市場，又有新品牌要加入戰局，打著「再次讓科技變得有趣」的訴求，Nothing近日正式推出了品牌第一款智慧型手機Nothing Phone (1)，外型採用特別的透明後蓋、LED燈效，作業系統則以Android為基礎，打造獨有的Nothing OS。共推出黑白2色，提供8GB/256GB和12GB/256GB規格，將於7月22日起在PChome、誠品書店及台灣GQ SHOP公開發售，售價13,900元起。

Phone (1)創新的Glyph Interface，由900顆LED燈組成，帶來獨有燈光效果，用戶可設置獨有圖案以用於識別來電者身份、提示應用通知，以及顯示充電狀態等，且只要將Glyph Interface朝上即可進入靜音模式。

Nothing OS主打沒有膨脹軟體（bloatware），以一致的軟硬體視覺語言，搭配量身訂造的Widget、字體、音效，以及桌布，讓用戶享受快速、流暢的操作。且Nothing的生態系統不須用戶單獨下載應用程式，可透過快速設置功能，控制其他第三方產品，像是擁有Tesla汽車的用戶可以用Phone (1)解鎖車門、打開空調、查看剩餘里程等。

另外，Nothing OS的智慧軟體也可根據用戶使用應用程式的頻率，將資源分配到最大用量的地方，讓用戶最常使用的應用程式能夠以最快的速度運作，而較少使用的應用程式則會減低消耗以節省電量。而Phone (1)也跟上最新NFT收藏風潮，用戶可以直接在主畫面透過預載的NFT Gallery應用展示收藏並追蹤價格。

在相機規格上，Phone (1)不追求多鏡頭，而是選擇以5,000萬像素雙鏡頭、ƒ/1.8大光圈、雙重影像穩定技術為用戶記錄生活。有趣的是，Glyph Interface在拍攝時還可調至最高亮度以柔和光線照亮特寫對象，Phone (1)瞬間變成行動環形閃光燈。