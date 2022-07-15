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全家便利商店限時3天「Let’s Café、私品茶」指定商品買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至7月17日於全家便利商店門市購買Let’s Café極選美式咖啡（大杯，冰熱不限），即贈送「Let’s Café 極選美式咖啡（大杯，冰熱不限）1杯」小白單兌換券1張，限原店兌換。圖／全家便利商店提供
即日起至7月17日於全家便利商店門市購買Let’s Café極選美式咖啡（大杯，冰熱不限），即贈送「Let’s Café 極選美式咖啡（大杯，冰熱不限）1杯」小白單兌換券1張，限原店兌換。圖／全家便利商店提供

交通部國旅補助於今日（7月15日）正式上線，適逢全家便利商店「隨買跨店取」周年慶，實體店舖、會員App同步推多重好康，成為消費者出遊時的補給站，省荷包開心玩。若不想出門在家網購，到全家便利商店領包裹也有優惠，即日起至7月20日只要於包裹到店的第2天前取貨，可獲得8元全家便利商店購物金及指定商品買1送1優惠券。

即日起至7月17日於全家便利商店門市購買Let’s Café極選美式咖啡（大杯，冰熱不限），即贈送「Let’s Café 極選美式咖啡（大杯，冰熱不限）1杯」小白單兌換券1張，限原店兌換，入口帶有清爽的柑橘果香，炎炎夏日清涼暢飲，趕走悶熱感。廣受好評的私品茶「新仙女醇奶茶（冰熱不限）」限時3天買1送1，另外還有FamilyMart Collection古早味紅茶、舒味思萊姆口味氣泡水、森永紅豆牛奶糖雪糕等皆有買1送1優惠。

全家便利商店「隨買跨店取」從2017年推出後就受到許多消費者喜愛，即日起至7月26日推出周年慶活動，首推FamilyMart Collection小分子氣泡水買1送1，FamilyMart Collection蜂蜜水、茶飲買2送1，還有多項冰品6折起。活動期間單筆消費滿300元，還有機會抽中海景住宿或豪華露營。

此外，即日起至7月20日全家便利商店會員只要選定「全家」取貨，並於包裹到店的第2天前取件，即可享雙重優惠，除了可獲得限量100萬組的8元全家便利商店購物金，還可獲得FamilyMart Collection小分子氣泡水買1送1優惠券，購物金將於48小時內派送全家便利商店App會員帳戶的酷碰券中。

全家便利商店「隨買跨店取」即日起至7月26日推出周年慶活動，多項商品優惠，還可抽海景民宿、豪華露營。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」即日起至7月26日推出周年慶活動，多項商品優惠，還可抽海景民宿、豪華露營。圖／全家便利商店提供
即日起至7月17日於全家便利商店門市購買Let’s Café極選美式咖啡（大杯，冰熱不限），即贈送「Let’s Café 極選美式咖啡（大杯，冰熱不限）1杯」小白單兌換券1張，限原店兌換。圖／全家便利商店提供
即日起至7月17日於全家便利商店門市購買Let’s Café極選美式咖啡（大杯，冰熱不限），即贈送「Let’s Café 極選美式咖啡（大杯，冰熱不限）1杯」小白單兌換券1張，限原店兌換。圖／全家便利商店提供
即日起至7月17日全家便利商店私品茶「新仙女醇奶茶（冰熱不限）」限時3天買1送1。圖／全家便利商店提供
即日起至7月17日全家便利商店私品茶「新仙女醇奶茶（冰熱不限）」限時3天買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至7月17日推出「FamilyMart Collection古早味紅茶」、「舒味思萊姆口味氣泡水」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至7月17日推出「FamilyMart Collection古早味紅茶」、「舒味思萊姆口味氣泡水」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至7月17日推出「森永紅豆牛奶糖雪糕」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至7月17日推出「森永紅豆牛奶糖雪糕」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」即日起至7月26日推出周年慶活動，多項商品優惠，還可抽海景民宿、豪華露營。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」即日起至7月26日推出周年慶活動，多項商品優惠，還可抽海景民宿、豪華露營。圖／全家便利商店提供
到全家便利商店領包裹也有優惠，即日起至7月20日只要於包裹到店的第2天前取貨，可獲得8元全家便利商店購物金及指定商品買1送1優惠券。圖／全家便利商店提供
到全家便利商店領包裹也有優惠，即日起至7月20日只要於包裹到店的第2天前取貨，可獲得8元全家便利商店購物金及指定商品買1送1優惠券。圖／全家便利商店提供

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