歡慶世界冰淇淋日！7-ELEVEN推超過200款冰品第2件6折

每年7月第3個星期日為世界冰淇淋日，適逢炎炎夏日，7-ELEVEN看準消暑商機，即日起獨家推出「LOTTE爽冰淇淋－冷凍蜜柑」、「LOTTE酷立吸冰淇淋－冰鎮鳳梨口味」兩款新品，前者以雙倍蜜柑為主要優勢，嚴選蜜柑果汁製成，還能吃到蜜柑果肉，售價59元；後者以南洋風格設計3款搶眼視覺包裝，以香甜美味的黃金鳳梨果汁製成，引爆滿滿果香沁涼感，售價69元。7-ELEVEN即日起至8月9日整合超過200款指定冰品推出第2件6折優惠；8月2日前哈根達斯迷你杯、雪糕、品脫更推出任選第2件5折優惠。

另外，7-ELEVEN與冰淇淋專家COLD STONE合作複合店型，獨家開發7款、3OZ.份量現點現做的創意冰品、精選超人氣配料及淋醬口味組合，除了每月10日與酷聖石本店共同推出「酷聖石日」，7月17日世界冰淇淋日當天更推出限時優惠活動，全系列冰品可享任選第2件10元優惠（價低者折扣），讓消費者就近即可享受COLD STONE冰品沁涼甜蜜滋味。7-ELEVEN酷聖石複合門市店庫，可進入網址https://emap.pcsc.com.tw/，於左邊欄位「使用特定服務查詢」勾選酷聖石、查詢販售店庫。 7-ELEVEN即日起至8月2日推出哈根達斯迷你杯、雪糕、品脫任選第2件5折優惠。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起獨家推出「LOTTE爽冰淇淋－冷凍蜜柑」，以雙倍蜜柑為主要優勢，嚴選蜜柑果汁製成，還能吃到蜜柑果肉，售價59元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起獨家推出「LOTTE酷立吸冰淇淋－冰鎮鳳梨口味」，以南洋風格設計3款搶眼視覺包裝，以香甜美味的黃金鳳梨果汁製成，售價69元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN看準消暑商機，即日起獨家推出「LOTTE爽冰淇淋－冷凍蜜柑」、「LOTTE酷立吸冰淇淋－冰鎮鳳梨口味」兩款新品。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN與COLD STONE合作複合店型，獨家開發7款、3OZ.份量現點現做的創意冰品、精選超人氣配料及淋醬口味組合，除了每月10日與酷聖石本店共同推出「酷聖石日」，7月17日世界冰淇淋日當天更推出限時優惠活動，全系列冰品可享任選第2件10元優惠（價低者折扣）。圖／7-ELEVEN提供