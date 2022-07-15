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將來銀行偕中華電信、《絕地求生》、foodpanda推生態圈優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
將來銀行瞄準網路衍生需求，8月底前結合3大產業領頭羊推出首波生態圈優惠。圖／將來銀行提供
將來銀行瞄準網路衍生需求，8月底前結合3大產業領頭羊推出首波生態圈優惠。圖／將來銀行提供

隨客戶數火速於上半年突破10萬戶，將來銀行近期躍升為「進擊的將來」，偕3大產業領頭羊打出「將來生態圈」，攜手中華電信、「吃雞」遊戲始祖《絕地求生》、即時外送平台foodpanda加碼暑期驚喜，瞄準電信、電競、老饕等族群，推出超越基本盤的開戶好禮。

將來銀行與中華電信先是於6月合作推出設定電信帳單自動扣繳，每月最多享10% Ｎ點的高回饋活動，近期更加碼將合作面向擴大到開戶優惠。8月底前輸入邀請碼「CHTNET」，完成將來銀行開戶並綁定裝置，不僅可獲200 N點外，更加碼送Hami Point 100點，因Hami Point具備可折抵中華電信帳單的優勢，等於中華電信用戶申辦將來銀行新戶，設定電信帳單自動扣繳後，可享帳單金額先打最多9折，再扣抵100元的優惠。

同時，將來銀行也成為夯遍全球電競大逃殺射擊遊戲《絕地求生》的台灣首家銀行合作夥伴，不僅推出雙重好禮，更將電競族群朗朗上口的「大吉大利，今晚吃雞（Winner winner, chicken dinner）」在本次合作中進化為「將來吃雞」，搭配2022年暑期所推出的「近未來地圖」Deston，令鐵桿玩家大呼有創意。

8月底前玩家只需透過專屬邀請碼「PUBG202207」完成將來銀行開戶並綁定裝置，即可獲200 Ｎ點及絕地求生聯名好禮G-Coin寶箱兌換券。動期間內至指定遊戲通路刷將來銀行將將卡消費累計滿999元，可獲遊戲道具：全球獨家逸品「[這棟！]噴漆罐」兌換序號。

「[這棟！]」噴漆罐」為全球首發的台港澳限定專屬噴漆，更是目前整個遊戲中唯二的繁體中文噴漆，因稀缺性而深受玩家喜愛，玩家只需裝備在「動作與表情滾輪」中，即可在遊戲中的各類牆面上無限次使用，大殺四方之餘，更令玩家享受愈發豐富的遊戲情境。

鎖定深愛美食的老饕族群，將來銀行攜手foodpanda推出高達500元的美食金，8月底前輸入邀請碼「FOODPANDA」並完成將來銀行開戶及綁定裝置後，即可至將來銀行App票券夾內取用foodpanda一張200元及3張100元美食金兌換券，限量10,000名。

將來銀行總經理許柏林表示，「將來銀行」除持續加強基礎建設與產品服務外，並將與更多的異業進行合作，提供消費者創新、趣味、遊戲化的互動服務，期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」。

foodpanda G20

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