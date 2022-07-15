無印良品全台首間路面店在岡山 集合許多第1次獻高雄

「MUJI無印良品」全台首間路面店落腳高雄岡山，今天開幕。700坪營業面積是以往百貨門市店面的3倍大，空間挑高，舒適明亮，更結合高雄當地特色，首推咖啡輕食服務、芭樂啤酒及義式冰淇淋，集合許多「第一次」獻給高雄。

無印良品岡山路面店位在高雄南岡山捷運站旁，與新開幕的達麗米樂岡山樂購廣場為鄰，極簡風格的店型只有在日本才能看到，總坪數達700坪，挑高4.7 米，是目前無印良品全台最大門市、也是首間路面店。

配合全台首間路面店開幕，無印良品岡山店共推6大接地氣亮點，包括咖哩輕食，水果啤酒、義式水淇淋，烘培麵包，「MUJI POCKET」點心零食輕鬆購，全台唯一自助收銀，「岡山toGo」貼近生活、樂土盆栽。

無印良品公共關係室長黃婧芸表示，過去無印良品多與百貨商場合作，餐飲服務最遠只到到台南，這次首度拉到高雄，店內包括家具、服飾等區，展示品項完整陳列，輕食區首推口味道地的咖哩輕食，可搭配現烤蔬菜，新開發芭樂啤酒享用，是很舒服的遊逛空間。

她說，高雄岡山地區正在開展，包括醫院，捷運等建設相繼到位，他們在全台北中南看了許多地點，看好高雄岡山前景，因此選擇展店，也結合高雄特色推出很多「第一次」，包括生鮮蔬果；去年日本才上市的義式冰淇淋系列等，選用的都是在地食才製作，可減少碳足跡。

此外岡山店也首設自助收銀機，供民眾快速結帳，另與北高雄家扶中心合作推出惜食活動，民眾家中未拆封，未過效期的食物都可拿來，會代為轉贈弱勢分享。