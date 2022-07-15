宋仲「機」為妳上菜！王品新品牌「初瓦」 4人同行享75折

疫情無法出國，即便朝向鬆綁邁進，首個開放自由行的韓國，簽證申請也滿到7月底。無緣出國也別絕望，王品集團耗時一年籌畫，與韓籍五星主廚孫榮共同打造新品牌「初瓦韓式料理」，7月16日首店將在西門町商圈登場，即日起至7月31日憑護照(實體或數位照片)、即享四人同行75折優惠。

從2003年韓劇「大長今」掀起的韓流，至今熱力不減。最新數據顯示，台灣韓國料理的市場營業額，初估高達90億，近3年韓式料理餐廳數成長更高達3倍，是近年發展最快速的料理新星。王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，近兩年的外部調查發現，台灣有97.5%的民眾喜歡韓式料理，其中7成民眾每月必吃一次以上，每周至少會吃一次以上也有2成，可見韓式料理對台灣消費者的強大吸引力。

「初瓦韓式料理」音同韓文喜歡「좋아」的諧音。這也是王品集團首次跨足韓式料理品類。為還原道地韓國味，特邀韓籍主廚孫榮擔任首席廚藝研發顧問，孫榮曾任職知名五星飯店、在台灣有很多的廚藝粉絲，他參照韓國當地的烹調工法，使用韓國原裝進口食材包含蝦醬、魚露、辣椒粉、包菜醬等，耗時年餘研發完成近60道菜色，並以全球三大經典韓料泡菜鍋、韓味烤肉、半半炸雞為主打。

台灣獨家泡菜入鍋秀的「初瓦嘿唷泡菜鍋」，研發期間就被票選為最喜愛的料理。其中，引進韓國關鍵香料蝦醬、魚露、辣椒粉等正統醃醬，遵循韓國古法、加上正韓九道工序醃製，不僅口感風味神還原，超過20公分的整株泡菜，一上桌即成亮點。

「初瓦韓式料理」首店進駐台北西門町鬧區，鎖定年輕族群，平均客單約500~600元；全店共109坪，設有104個座位、2個小型包廂。空間採用代表韓國的紅、藍為品牌識別色，加上大膽撞色呈現潮流感，和大面積打卡牆，滿足年輕客群的社群拍照需求。

「初瓦」也跳脫傳統韓式餐廳模式，首創日夜不同餐點與服務氛圍，白天供應經典韓食，提供多人套餐及單點為主。華燈初上、9點過後則複製韓國夜生活情境，現場燈光氛圍變化，還有韓國時下青少年風行的酒桌遊戲，搭配韓國街頭常見的布帳馬車美食如炸彈酒、燒啤、馬格利等，讓人沉浸在韓國風情裡。

此外，「初瓦」也是王品集團第一家完整配置送餐機器人服務的品牌，並趣味地以四大韓國知名男星命名，包含宋仲「機」、李準「機」、李昇「機」、張「機」龍，每天晚間9點宵夜轉場時，四大機器人也會在現場提供驚喜，並在桌邊歡唱韓文版生日快樂歌。

開幕優惠部分，除了憑護照(實體或數位照片)即享四人同行75折優惠，也同步推出「韓籍人士」限定好康，只要出示韓國證件，即享單筆75折，另每桌加碼贈送原價390元的「大邱辣燉豬肋」一份。

電話：02-2382-2228

地址：台北市萬華區中華路一段90號2樓

營業時間：

平日午餐11:30~15:30

平日晚餐17:30~24:00

假日整天11:30~24:00