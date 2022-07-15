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巴黎高訂周頂級珠寶／DE BEERS炫目新設計 創意煉光

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
Dusk Reflection項鍊，粉紅鑽主石可另做鍊墜、鍊身能拆成兩條手鍊。圖／De Beers提供
Dusk Reflection項鍊，粉紅鑽主石可另做鍊墜、鍊身能拆成兩條手鍊。圖／De Beers提供

每年兩次的巴黎高級訂製服周期間，珠寶品牌多會發表頂級珠寶新品，其中又以七月秋冬高訂周聲勢最大，歷經兩年蟄伏，今年各大品牌強勢回歸實體展出，百家爭鳴，設計主題紛呈，共同特色都是充滿新氣象，迸發創新的設計能量。De Beers尤其令人耳目一新，發表The Alchemist of Light高級珠寶系列的第二篇章，從材質、寶石、配色邏輯到設計線條，無不呼應系列名稱─「光之煉金術」，造就驚豔眾人的一道光。

De Beers選在座落於協和廣場一角的克里雍飯店(Hôtel de Crillon)套房展示新品，低調優雅但絲毫不減光芒。繼一月發表的兩套作品，The Alchemist of Light高級珠寶系列第二章再推五套更絢爛奪目的珠寶，設計師一眼看出我對品牌新穎設計的驚奇，說道：「我們是100多年的鑽石集團，但做為珠寶品牌才不過20年，有什麼不能嘗試呢？」

「光」的能量萬丈又捉摸不定，De Beers運用鈦金屬陽極處理鍍色和塗層鋁金屬，以及水晶、綠玉髓等品牌前所未見的材質和工藝技術，結合頂級鑽石和彩鑽，並大量採用變化轉換式設計，捕捉光的各種可能性。

夕陽星塵、冰河階梯都有光

靈感源自夕陽的Dusk Reflection，以玫瑰金和白金交替勾勒品牌經典的蓮花圖案，方形及三角形的幾何鏤空排列對比圓形明亮式白鑽，創造出柔和又有力量的線條，寬版頸鍊垂墜一顆1.13克拉雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽，可拆變為長項鍊，成套長耳環也採轉換式設計，可不對稱配戴。

夜空閃亮的綠色星塵是Midnight Aura套組的靈感來源，以品牌罕見的黑銠和首度出現的蛋面綠玉髓，襯托圓形明亮式切割和公主方形鑽石。鉸接工藝打造出網狀結構的項鍊和耳環如布料般柔軟，領片造型項鍊中央鑲嵌20.57克拉梨形白鑽，和耳環同樣都能轉換配戴。

Frozen Capture套組源自冰河光影，這裡首次採用方形切割的巴西白水晶，與圓形明亮式鑽石對比輝映，邊緣流蘇設計的欖尖形鑽石象徵冰河漸融的水滴，部分水晶上還鑲嵌鑽石，營造冰晶純淨閃亮之美，項鍊墜飾一顆20.10克拉、淨度內外無瑕的梨形主鑽，令人摒息。

除了自然繆思，De Beers倫敦舊龐德街全新旗艦店內的旋轉樓梯間的光影變化竟也成了靈感，Ascending Shadows七件套組運用電鍍和塗層技術，賦予扇形的鈦及鋁金屬藍、綠、粉色調，搭配珍稀的粉紅、灰鑽和綠鑽，無論項鍊或雞尾酒戒都盡顯華麗氣勢，為營造階梯逐漸攀升效果，所有零件採單獨鉸接鑲嵌，極費工時。

另外，歐普藝術的幾何錯視效果則啟發了Optical Wonder套組，由密釘鑲鑽石和彩色鋁交織而成的大膽線條，對比鮮明，無論是黃鑽和黑色鋁金屬交錯並列，或粉紅與藍色鋁金屬和白鑽線條創造的同心圓螺旋，彷彿投射出光束，讓目光聚焦於瑰麗主鑽。

Midnight Aura垂墜式吊燈耳環，鍍黑銠白K金及綠玉髓，鑽石耳丁可單戴。圖／De Beers提供
Midnight Aura垂墜式吊燈耳環，鍍黑銠白K金及綠玉髓，鑽石耳丁可單戴。圖／De Beers提供
Optical Wonder 長耳環，黑鋁金屬對比黃鑽，吊墜可拆。圖／De Beers提供
Optical Wonder 長耳環，黑鋁金屬對比黃鑽，吊墜可拆。圖／De Beers提供
Ascending Shadows項鍊，白K金和藍色鈦、鋁金屬，3.41克拉梨形灰鑽主石。圖／De Beers提供
Ascending Shadows項鍊，白K金和藍色鈦、鋁金屬，3.41克拉梨形灰鑽主石。圖／De Beers提供
De Beers於克里雍飯店套房展示新品，低調優雅但絲毫不減光芒。記者陳若齡／攝影
De Beers於克里雍飯店套房展示新品，低調優雅但絲毫不減光芒。記者陳若齡／攝影
The Alchemist of Light高級珠寶系列創意結合不同材質，此為Optical Wonder項鍊。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light高級珠寶系列創意結合不同材質，此為Optical Wonder項鍊。圖／De Beers提供
Midnight項鍊鍍黑銠及白K金鑲嵌綠玉髓，梨形主鑽20.57克拉。圖／De Beers提供
Midnight項鍊鍍黑銠及白K金鑲嵌綠玉髓，梨形主鑽20.57克拉。圖／De Beers提供
Optical Wonder戒指，玫瑰金和粉紅鋁金屬鑲嵌1.01克拉濃彩粉紅主鑽。圖／De Beers提供
Optical Wonder戒指，玫瑰金和粉紅鋁金屬鑲嵌1.01克拉濃彩粉紅主鑽。圖／De Beers提供
Frozen Capture 橢圓形切割鑽石戒指，白K金及水晶鑲嵌8.24克拉橢圓主鑽。圖／De Beers提供
Frozen Capture 橢圓形切割鑽石戒指，白K金及水晶鑲嵌8.24克拉橢圓主鑽。圖／De Beers提供
Ascending Shadows雞尾酒戒，白K金和淺綠色鈦、鋁金屬鑲嵌橘和綠鑽。圖／De Beers提供
Ascending Shadows雞尾酒戒，白K金和淺綠色鈦、鋁金屬鑲嵌橘和綠鑽。圖／De Beers提供
Optical Wonder手鐲，黃K金與黑鋁金屬鑲嵌3.02克拉綠鑽。圖／De Beers提供
Optical Wonder手鐲，黃K金與黑鋁金屬鑲嵌3.02克拉綠鑽。圖／De Beers提供
Frozen Capture項鍊，白K金及水晶，主鑽20.10克拉。圖／De Beers提供
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