巴黎高訂周頂級珠寶／DE BEERS炫目新設計 創意煉光

每年兩次的巴黎高級訂製服周期間,珠寶品牌多會發表頂級珠寶新品,其中又以七月秋冬高訂周聲勢最大,歷經兩年蟄伏,今年各大品牌強勢回歸實體展出,百家爭鳴,設計主題紛呈,共同特色都是充滿新氣象,迸發創新的設計能量。De Beers尤其令人耳目一新,發表The Alchemist of Light高級珠寶系列的第二篇章,從材質、寶石、配色邏輯到設計線條,無不呼應系列名稱─「光之煉金術」,造就驚豔眾人的一道光。

De Beers選在座落於協和廣場一角的克里雍飯店(Hôtel de Crillon)套房展示新品,低調優雅但絲毫不減光芒。繼一月發表的兩套作品,The Alchemist of Light高級珠寶系列第二章再推五套更絢爛奪目的珠寶,設計師一眼看出我對品牌新穎設計的驚奇,說道:「我們是100多年的鑽石集團,但做為珠寶品牌才不過20年,有什麼不能嘗試呢?」

「光」的能量萬丈又捉摸不定,De Beers運用鈦金屬陽極處理鍍色和塗層鋁金屬,以及水晶、綠玉髓等品牌前所未見的材質和工藝技術,結合頂級鑽石和彩鑽,並大量採用變化轉換式設計,捕捉光的各種可能性。

夕陽星塵、冰河階梯都有光

靈感源自夕陽的Dusk Reflection,以玫瑰金和白金交替勾勒品牌經典的蓮花圖案,方形及三角形的幾何鏤空排列對比圓形明亮式白鑽,創造出柔和又有力量的線條,寬版頸鍊垂墜一顆1.13克拉雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽,可拆變為長項鍊,成套長耳環也採轉換式設計,可不對稱配戴。

夜空閃亮的綠色星塵是Midnight Aura套組的靈感來源,以品牌罕見的黑銠和首度出現的蛋面綠玉髓,襯托圓形明亮式切割和公主方形鑽石。鉸接工藝打造出網狀結構的項鍊和耳環如布料般柔軟,領片造型項鍊中央鑲嵌20.57克拉梨形白鑽,和耳環同樣都能轉換配戴。

Frozen Capture套組源自冰河光影,這裡首次採用方形切割的巴西白水晶,與圓形明亮式鑽石對比輝映,邊緣流蘇設計的欖尖形鑽石象徵冰河漸融的水滴,部分水晶上還鑲嵌鑽石,營造冰晶純淨閃亮之美,項鍊墜飾一顆20.10克拉、淨度內外無瑕的梨形主鑽,令人摒息。

除了自然繆思,De Beers倫敦舊龐德街全新旗艦店內的旋轉樓梯間的光影變化竟也成了靈感,Ascending Shadows七件套組運用電鍍和塗層技術,賦予扇形的鈦及鋁金屬藍、綠、粉色調,搭配珍稀的粉紅、灰鑽和綠鑽,無論項鍊或雞尾酒戒都盡顯華麗氣勢,為營造階梯逐漸攀升效果,所有零件採單獨鉸接鑲嵌,極費工時。