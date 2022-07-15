巴黎高訂周頂級珠寶／DE BEERS炫目新設計 創意煉光

每年兩次的巴黎高級訂製服周期間，珠寶品牌多會發表頂級珠寶新品，其中又以七月秋冬高訂周聲勢最大，歷經兩年蟄伏，今年各大品牌強勢回歸實體展出，百家爭鳴，設計主題紛呈，共同特色都是充滿新氣象，迸發創新的設計能量。De Beers尤其令人耳目一新，發表The Alchemist of Light高級珠寶系列的第二篇章，從材質、寶石、配色邏輯到設計線條，無不呼應系列名稱─「光之煉金術」，造就驚豔眾人的一道光。

De Beers選在座落於協和廣場一角的克里雍飯店(Hôtel de Crillon)套房展示新品，低調優雅但絲毫不減光芒。繼一月發表的兩套作品，The Alchemist of Light高級珠寶系列第二章再推五套更絢爛奪目的珠寶，設計師一眼看出我對品牌新穎設計的驚奇，說道：「我們是100多年的鑽石集團，但做為珠寶品牌才不過20年，有什麼不能嘗試呢？」

「光」的能量萬丈又捉摸不定，De Beers運用鈦金屬陽極處理鍍色和塗層鋁金屬，以及水晶、綠玉髓等品牌前所未見的材質和工藝技術，結合頂級鑽石和彩鑽，並大量採用變化轉換式設計，捕捉光的各種可能性。

夕陽星塵、冰河階梯都有光

靈感源自夕陽的Dusk Reflection，以玫瑰金和白金交替勾勒品牌經典的蓮花圖案，方形及三角形的幾何鏤空排列對比圓形明亮式白鑽，創造出柔和又有力量的線條，寬版頸鍊垂墜一顆1.13克拉雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽，可拆變為長項鍊，成套長耳環也採轉換式設計，可不對稱配戴。

夜空閃亮的綠色星塵是Midnight Aura套組的靈感來源，以品牌罕見的黑銠和首度出現的蛋面綠玉髓，襯托圓形明亮式切割和公主方形鑽石。鉸接工藝打造出網狀結構的項鍊和耳環如布料般柔軟，領片造型項鍊中央鑲嵌20.57克拉梨形白鑽，和耳環同樣都能轉換配戴。

Frozen Capture套組源自冰河光影，這裡首次採用方形切割的巴西白水晶，與圓形明亮式鑽石對比輝映，邊緣流蘇設計的欖尖形鑽石象徵冰河漸融的水滴，部分水晶上還鑲嵌鑽石，營造冰晶純淨閃亮之美，項鍊墜飾一顆20.10克拉、淨度內外無瑕的梨形主鑽，令人摒息。

除了自然繆思，De Beers倫敦舊龐德街全新旗艦店內的旋轉樓梯間的光影變化竟也成了靈感，Ascending Shadows七件套組運用電鍍和塗層技術，賦予扇形的鈦及鋁金屬藍、綠、粉色調，搭配珍稀的粉紅、灰鑽和綠鑽，無論項鍊或雞尾酒戒都盡顯華麗氣勢，為營造階梯逐漸攀升效果，所有零件採單獨鉸接鑲嵌，極費工時。