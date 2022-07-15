巴黎高訂周頂級珠寶／CHAUMET最動人的海之頌 波瀾燦景

今年高訂周期間，珠寶世家CHAUMET在巴黎壯闊開展了一席山水，一方是在法國國立巴黎高等美術學院 (Beaux-Arts de Paris)舉辦的「植藝萬千」藝術大展，綠意綿延至位於芳登廣場12號的品牌總店外牆，但就在推開店門後，瞬間縱身蔚藍水色，以海洋為靈感的全新高級珠寶波瀾燦景(Ondes & Mervielles)系列躍然眼前。

波瀾燦景高級珠寶系列共67件作品，分為十個子系列，現場以六個歷時五個月打造的獨特展廳呈現，Déferlante、À Fleur d'Eau、Gulfstream三個系列聚焦海水動態之美，前兩者以鑽石描繪浪花奔流和波光粼粼的海面，運用不同切割鑽石表現水花四濺的瞬間；後者以祖母綠、藍寶石和帕拉伊巴碧璽詮釋暖洋流交會。

陳設在巨型CHAUMET皇家藍百寶櫃中的，是以美人魚魔幻聲線及尾鰭線條創作的Chant de Sirènes、相傳彗星墜入海中變成的海星Comètes des Mers、以及游魚嬉戲其間的珊瑚寶藏Chasse aux Trésors，運用珍珠、玉髓和多彩寶石，生動勾勒出夢幻的海底世界。

出海後終要靠岸，不規則但服貼的Escales系列短項鍊，以赭色尖晶石在鑽石水浪間畫出一道海岸線，起伏線條和漸層藍綠色寶石點綴如真實海浪，浪間的馬眼形鑽石是將靠岸停泊的小船。Galets d'Or以摩根石和非凡金工鑿刻出經海水沖刷的鵝卵石；Sous le Soleil系列則以品牌較少見的裝飾藝術風格呈現沙灘活動，碧璽、粉紅玉髓和金工畫出的圓形是陽傘，也像杯沁涼雞尾酒。

當以為遊歷完關於海的一切，CHAUMET帶我們走入布置成船艙的窄長空間，透過一個個可打開的圓形舷窗，欣賞靈感源自水手刺青的Encres系列胸針，運用綠松石和大明火琺瑯工藝，結合燈塔、船錨、瓶中信或海鷗的童趣圖案並搭配一句浪漫紀念語，傳遞水手出海心情也帶出CHAUMET向來有情感珠寶的內涵。

沉靜式五感鑑賞體驗

雖是靜態珠寶展，但除了呼應主題的視覺陳設，CHAUMET還結合氣味、聽與觸覺的多感官沉浸式體驗。如在各展間可聞到不同香味，由日本聲音藝術家Miyu Hosoi創作的人魚之聲，另運用日本動畫技術，將印象派畫家雷諾瓦的海景畫處理如海浪潮汐湧動變化，映襯珠寶。

就連展出所在的建築也與海洋有關，這裡在18世紀時為法國海軍司令Claude Baudard de Saint James的公館，因此當時的工匠以純金雕刻貝殼、船錨和海豚裝飾門扇，描繪羅馬神話的海神涅普頓，並於地板裝飾玫瑰羅盤，如今都巧妙呼應海洋主題的珠寶。而在1907年，將總店遷至於此的品牌第四代傳人Joseph Chaumet的父親為一名船長，以此為傲的他也創作過許多水和航海的主題。CHAUMET珍貴資料庫中也能見到許多與水、海洋有關的作品。