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【500Young青年論壇報名】吳君薇╳馮馨╳楊士慶╳黃品睿──現實理想的平衡：擁有創意想法後，實踐想像的首要進行式

聯合報／ 文／楊偉成

《500輯》策劃舉辦「500Young」論壇，藉由三場不同面向的文化主題，邀請各領域的新秀青年從藝術創作、五感設計一路談到現實與理想。期待透過多元跨界的想法交織，搭建這道連結年輕世代和當代社會的橋樑，帶給尚未萌芽或正在茁壯的年輕人更多想法上的碰撞，也藉由信念的傳遞，鼓勵每個人朝自己的夢想向前邁進。

【500Young青年論壇】吳君薇╳馮馨╳楊士慶╳黃品睿。圖／500輯 提供
【500Young青年論壇】吳君薇╳馮馨╳楊士慶╳黃品睿。圖／500輯 提供

青春能量在多元領域皆展現了高行動力，如何縮短現實與理想的距離，成了現今最重要的必修課。當我們成為獨當一面的創意工作者，要不斷在感性與理性中徘徊，除了擁有創意企劃上的魅力外，更要善於管理、跨域整合，藉由聰明解決的方法與資源創造美好成果。本場與談人邀請地方創生、展覽策劃、平面設計領域的三位講者以及理財好夥伴，探討創意工作者如何在現實和理想中取得平衡，並整合各方資源與金融工具。

講座為免費入場，歡迎大眾踴躍報名參加，名額有限，若有興趣請務必把握機會。

講者介紹：

見域工作室共同創辦人／吳君薇

1991 年出生於台南。國立清華大學畢業。成長於港都高雄，卻在在新竹唸書之後和風城結下不解之緣，以新竹為基地創立「見域工作室」，並出版了季刊地方文化雜誌《貢丸湯》，每期選定一主題，深度探討生活在大新竹地區的各式議題，並融合實體活動，成為串聯在地組織的平台，協助社區營造、地方創生。2020 年更憑藉著此本刊物於獲得金鼎獎雜誌類主編獎。

獨立策展人／馮馨

1990年出生於台北，研究主要關注臺灣聲音藝術、新媒體藝術與當代文化展演發展，近年策展精選：「廢墟再迷走」(2022，新北市美術館)、「動態圖層」(2021，臺北當代藝術館)、「歷史變體」(2018，TKG+ Projects)。《台灣當代藝術策展二十年》共同作者與編輯，文章散見於《現代美術》季刊、《典藏ARTouch》、《CLABO實驗波》等雜誌與平台。

平面設計師／楊士慶

創作領域涵蓋各類唱片、書籍，及展覽藝術活動。執行多檔演唱會視覺和唱片設計其中包含張惠妹、徐佳瑩、林宥嘉、魏如萱...等。金曲32、金曲33屆視覺設計、金點設計獎視覺設計，入圍金曲30、32屆 裝幀設計獎、第18屆美國獨立音樂獎最佳音樂海報。

永豐銀行數位金融處副總經理／黃品睿

帶領著平均年齡不到30歲的年輕團隊，以使用者為中心出發，藉「金融美學」翻轉年輕世代對數位體驗的刻板印象，打造出「新世代VIP數位帳戶DAWHO」。自2019年6月上市以來，僅一年開戶數即晉身市場前三大，並於2021年成為金融界第一個勇奪德國iF設計大獎「使用者介面獎」及「傳達設計獎」兩大殊榮的金融業APP。透過積極整合網路社群及異業合作等多元溝通管道，迅速突破百萬戶里程碑，成為新世代消費者愛用、共創高質感品味生活的全方位理財最佳夥伴。

論壇資訊

時間：2022年7月30日週六 14:00-15:30

地點：南港瓶蓋工廠M棟（台北市南港區南港路二段13號）

報名連結：https://www.accupass.com/go/500Young2022

500Young官網：https://udn.com/500young

7月30日週六、在首屆500Young頒獎典禮隔日，500輯將於南港瓶蓋工廠舉辦全日主題論壇。圖／500輯 提供
7月30日週六、在首屆500Young頒獎典禮隔日，500輯將於南港瓶蓋工廠舉辦全日主題論壇。圖／500輯 提供

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LA NEW、ORIS 豪利時

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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