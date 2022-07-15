台灣也有「池上黃」 池上駐村藝術家展「寄情與召喚」

「池上的陽光是我一輩子都在追尋的色彩。」生長於台東池上鄉的畫家劉永仁站在畫作「通透‧呼吸」旁，畫中大片輝煌的黃色和窗外耀目的陽光互相輝映，將觀眾引進一個燦爛卻寧靜的藝術世界。義大利孕育了藝術界知名的「拿波里黃」，台灣也可以創造獨特的「池上黃」。劉永仁策展的「寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展」此刻正在池上穀倉藝術館中展出，15位藝術家用47件作品重新詮釋池上鄉令人目眩神迷的光影與色彩。

台灣好基金會與復華投信共同主辦的「寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展」，邀請2015至021年陸續應邀駐村池上的藝術家展出作品。15位藝術家包括蔣勳、張蒼松、劉文瑄、范思琪、吳曉菁、馬克・尼爾森、牛俊強、葉仁焜、王新蓮、李屏宜、張宏彬、曾建穎、劉振祥、彭賢祥、劉永仁，創作形式涵蓋油畫、水彩、水墨畫、版畫、複合媒材、攝影以及錄像等，搭配駐村藝術家們駐村期間的紀錄影片，真實展露藝術家的生活與創作狀態。

台灣好基金會董事長柯文昌透露，母親60歲出家，叮囑他賺錢要布施，但不能只是捐錢型的「財布施」，還要「身布施」及「法布施」。「什麼事情會讓我充滿熱情？」他想到台灣的鄉村「種族多元卻融合」，決定從鄉村做起；他一到池上鄉就被池上的美震撼，2009年成立了台灣好基金會，從池上做起讓台灣的鄉村散發藝術能量。

2015年台灣好基金會和復華投信在於池上認養閒置的老房子，打造永續經營的「池上藝術村」和「池上穀倉藝術館」。「我走遍全世界，看不到像池上穀倉藝術館這樣經過鄉親認同從土地長出的藝術館。」柯文昌表示，七年來邀請27位藝術家到池上駐村，其作品展現了池上不同的印象與靈動。他感謝一路以來復華投信和富邦集團的支持，一同以藝術深耕池上。

昨天12位參展藝術家重返池上，分享其創作理念。畫家劉永仁畫作中經常出現燦爛的黃色。他說自己生於池上，1990年代在義大利待了八年，發現地中海的陽光跟故鄉池上十分類似。「我常常想，如何讓色彩進入我的內心，和內心合而為一。」故鄉池上的陽光加上留學義大利的陽光，形成他這輩子都在追尋的一種色彩。他說，義大利有拿坡里黃，台灣也可以擁有池上黃，「這種輝煌的黃色希望可以成為劉永仁內在的黃。」

相較於劉永仁燦爛的黃色，新世代畫家范思琪畫作中的池上，則是深沉的藍色。在畫作「謝謝你都在」和「清涼月光」中，她用隨手可得的原子筆，透過重複劃線展露的節奏，完成池上的沉靜的山巒和清亮的月光。她表示：「我在池上找到自己與山的連結，也找到自我和世界的連結。」

牛俊強的「池上」系列作品，則用池上的稻米透過重複曝曬，在相紙上形成特殊的色調。他表示，池上給他一種穩定的循環感，四季和日昇日落的大自然循環穩定而鮮明，和城市的經驗完全不同。晚上走到伯朗大道、即使是田埂也能看到不同層次的黑暗。他說，黑有很多層次、但都市人太習慣亮、對黑暗沒有感覺，在池上能深刻感受大自然顏色的層次。