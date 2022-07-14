無印良品全台首間街邊店高雄岡山開幕！6大亮點接地氣必逛

來自日本極簡風格的MUJI無印良品，一直深受台灣人的喜愛，以往都與百貨門市為主，首次在台灣開設「路面店」，選在高雄岡山，營業面積達700坪，讓岡山也有滿滿的日本無印居家生活風格。

岡山路面店是目前全台最大的無印良品門市，結合高雄當地特色打造特色亮點，更因場地廣闊，推出首度推出「咖哩輕食服務」，為慶祝門市開幕，推出與金色三麥合作的荔枝啤酒、芭樂啤酒，還有四款新口味低脂肪、少卡路里的義式冰淇淋，讓大家購物之餘還能品味岡山之美。

此次為打造首間街邊店，無印良品共有6大全新亮點：

一、咖哩輕食

想在假日悠閒喝一杯咖啡、來點甜點，再配上咖哩輕食，是一間質感的文藝滿滿的餐廳座位。首間推出與餐飲服務結合的無印良品，擁有65個座位、40坪用餐空間，盡情享受著無印良品暢銷的咖哩調理包、台灣當季蔬菜、甜點、咖啡、啤酒等，包括Cafe & Meal MUJl暢銷甜品本和香糖起司蛋糕、本和香糖紅茶歐蕾，滿足人們的味蕾。

二、水果啤酒、義式水淇淋

在高雄岡山門市，也打造高雄最大的「良品市場」，20坪中販售通過產銷履歷驗證的生鮮及在地農產，也提供「FOUND FOOD」選品系列，超過500支的品項供大家挑選。

此次與金色三麥合作，打造限定水果啤酒，及四款口味義式冰淇淋。皆選用高雄在地大樹玉荷包、燕巢芭樂釀製的啤酒，順滑綿密的氣泡口感，讓果香味在口中蔓延；義式冰淇淋心芭樂、紅玉紅茶巧克力、焙茶、厚花生四種口味，也將搶先上市。

三、烘培麵包

首度與在地烘焙職人合作，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點，富含添加台灣龍眼蜜的高雄蜂巢麵包、超柔軟吐司、奶油香氣的塩可頌，及荔香草莓歐式麵包，擁有新鮮的口感及濃郁果香，讓高雄在地的味道，在門市中持續發酵著。

四、「MUJI POCKET」點心零食輕鬆購

點心零食是無印良品向來深受大家喜愛的商品，為了讓大家更方便快速，特別在門口處就設置「MUJI POCKET」自動販責機服務，享受遊逛樂趣。

五、全台唯一自助收銀

銜接電子商務時代的來臨，首次在岡山門市提供自助收銀的服務，若沒有購買太多商品，可以免除排隊，也可縮短結帳等候的時間。

六、「岡山toGo」貼近生活、樂土盆栽

與鄰里、顧客間的互動，也是無印良品與生活貼近的目標，在高雄岡山門市設置「岡山 to Go」地圖牆面，並邀請大家深入了解岡山的景點與活動，分享情報；在店內更販賣來自阿公店水庫的樂土盆裁，導入「手作樂土盆栽」，特別選用來自阿公店水庫的淤泥，以「水庫淤泥改質技術」製作成樂土盆器，外型就如同時下流行的清水模，不僅環保無毒，防水、透氣也比其它水泥盆器更佳。

由於有著廣大展示空間，及較為可以廣用的地域性，高雄岡山門市也設置了「補水站」、「玻璃再生箱」、「丹寧衣物再生箱」，更提供「食物共享服務」，只要仍在效期6個月以上，並且有完整包裝的食品，即可分享轉贈給「家扶基金會北高雄家扶中心」，讓惜食與分享的概念，帶給大家更好的共同生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康