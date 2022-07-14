聽新聞
test
0:00 / 0:00
ANNA HU歡慶創立15周年 塞納河畔晚宴展出里程碑之作
今年適逢台灣出身的珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）創立同名品牌ANNA HU高訂珠寶歡慶15週年。品牌除了受邀參加藝術收藏盛事：歐洲藝術和骨董博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）今年第35週年的展出，品牌為當代傳奇攝影藝術大師Cindy Sherman設計的太極蛇形戒鐲也於今年被法國羅浮宮西翼裝飾藝術博物館納為永久館藏，也因此，於七月巴黎高訂周期間於該館舉辦特展暨晚宴，展出精選15年共88件頂級珠寶代表作，歡慶這個重要的里程碑。
晚宴由品牌邀請榮授法國榮譽軍團勳章騎士勳位的國際知名小提琴家Renaud Capuçon優雅的演奏，與Anna親自設計打造的珠寶相輝映。出席名人包括具有古典樂背景的法國傳記電影《聖羅蘭傳》導演Bertrand Bonello、紅杉中國投資合夥人張宇、香港金利豐金融集團主席朱沃裕先生與行政總裁朱李月華伉儷、知名影星呂良偉伉儷等。
展出的珠寶亮點包括ANNA HU藍夢星辰藍寶石皇冠/頸鍊，是一件以1920年代建築美學及1925年世界博覽會為靈感的設計。另一件ANNA HU飛燕草花藍寶星石手鐲/胸針則以水墨畫式配色將大自然花卉融入珠寶設計，主石為一罕見78.48克拉天然斯里蘭卡無燒星光藍寶石。 而延伸自2013年日內瓦佳士得拍賣名作海之頌胸針的新作，則結合48.87克拉天然緬甸無燒緬甸藍寶石與奈米陶瓷技術，是為奧秘海洋打造一首全新變奏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言