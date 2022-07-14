ANNA HU歡慶創立15周年 塞納河畔晚宴展出里程碑之作

今年適逢台灣出身的珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）創立同名品牌ANNA HU高訂珠寶歡慶15週年。品牌除了受邀參加藝術收藏盛事：歐洲藝術和骨董博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）今年第35週年的展出，品牌為當代傳奇攝影藝術大師Cindy Sherman設計的太極蛇形戒鐲也於今年被法國羅浮宮西翼裝飾藝術博物館納為永久館藏，也因此，於七月巴黎高訂周期間於該館舉辦特展暨晚宴，展出精選15年共88件頂級珠寶代表作，歡慶這個重要的里程碑。

晚宴由品牌邀請榮授法國榮譽軍團勳章騎士勳位的國際知名小提琴家Renaud Capuçon優雅的演奏，與Anna親自設計打造的珠寶相輝映。出席名人包括具有古典樂背景的法國傳記電影《聖羅蘭傳》導演Bertrand Bonello、紅杉中國投資合夥人張宇、香港金利豐金融集團主席朱沃裕先生與行政總裁朱李月華伉儷、知名影星呂良偉伉儷等。