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巴黎高訂周Buccellati推新Vintage骨董臻品 復刻永恆
上一世紀的過往風情，常讓人感到懷舊、並嘗試重新收藏。義大利高級珠寶品牌Buccellati於巴黎高級訂製時裝周期間，發表了全新Vintage骨董臻品。除了將往昔的藝術風格重新展現，更是一個又一個通往Buccellati歷史的閃耀時光密碼。
Buccellati從1940至1990年代的20,000張設計原稿、6,000張典藏照片的500個珠寶款式中仔細檢視，最終催生了今日的嚴選作品：復刻全設計的Vintage骨董臻品珠寶。每件珠寶都將收納在與其對應年代的收藏盒中，除了附上證書，還將有著產品照片與設計原稿的副本。
Vintage古董臻品系列將陸續於米蘭、羅馬、巴黎、倫敦、紐約和洛杉磯等地的Buccellati精品店呈現。包含項鍊、耳環、手鍊、頸飾、戒指的不到20件精選之作，除保有了1940到1990年代的義式頂級珠寶風采，但也能在細節處一窺Buccellati一以貫之的金工技藝，以及承襲自文藝復興時期的華麗風格。
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