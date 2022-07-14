巴黎高訂周Buccellati推新Vintage骨董臻品 復刻永恆

上一世紀的過往風情，常讓人感到懷舊、並嘗試重新收藏。義大利高級珠寶品牌Buccellati於巴黎高級訂製時裝周期間，發表了全新Vintage骨董臻品。除了將往昔的藝術風格重新展現，更是一個又一個通往Buccellati歷史的閃耀時光密碼。

Buccellati從1940至1990年代的20,000張設計原稿、6,000張典藏照片的500個珠寶款式中仔細檢視，最終催生了今日的嚴選作品：復刻全設計的Vintage骨董臻品珠寶。每件珠寶都將收納在與其對應年代的收藏盒中，除了附上證書，還將有著產品照片與設計原稿的副本。