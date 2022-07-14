快訊

直播／歹徒疑分兩地行刑槍殺釀4死 警初判「這原因」痛下殺機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎高訂周Buccellati推新Vintage骨董臻品 復刻永恆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了將往昔的藝術風格重新展現，Vintage骨董臻品更是通往Buccellati歷史的閃耀時光密碼。圖 / Buccellati提供
除了將往昔的藝術風格重新展現，Vintage骨董臻品更是通往Buccellati歷史的閃耀時光密碼。圖 / Buccellati提供

上一世紀的過往風情，常讓人感到懷舊、並嘗試重新收藏。義大利高級珠寶品牌Buccellati於巴黎高級訂製時裝周期間，發表了全新Vintage骨董臻品。除了將往昔的藝術風格重新展現，更是一個又一個通往Buccellati歷史的閃耀時光密碼。

Buccellati從1940至1990年代的20,000張設計原稿、6,000張典藏照片的500個珠寶款式中仔細檢視，最終催生了今日的嚴選作品：復刻全設計的Vintage骨董臻品珠寶。每件珠寶都將收納在與其對應年代的收藏盒中，除了附上證書，還將有著產品照片與設計原稿的副本。

Vintage古董臻品系列將陸續於米蘭、羅馬、巴黎、倫敦、紐約和洛杉磯等地的Buccellati精品店呈現。包含項鍊、耳環、手鍊、頸飾、戒指的不到20件精選之作，除保有了1940到1990年代的義式頂級珠寶風采，但也能在細節處一窺Buccellati一以貫之的金工技藝，以及承襲自文藝復興時期的華麗風格。

每件珠寶都將收納在與其對應年代的收藏盒中，除附上證書，還將有產品照片與設計原稿的副本。圖 / Buccellati提供
每件珠寶都將收納在與其對應年代的收藏盒中，除附上證書，還將有產品照片與設計原稿的副本。圖 / Buccellati提供
Vintage系列Deep Light Blue手鐲。圖 / Buccellati提供
Vintage系列Deep Light Blue手鐲。圖 / Buccellati提供
Vintage系列Libella蝴蝶項鍊。圖 / Buccellati提供
Vintage系列Libella蝴蝶項鍊。圖 / Buccellati提供
全新的Vintage骨董臻品除保有1940到1990年代的義式頂級珠寶風采，但也能在細節處一窺Buccellati一以貫之的金工技藝，以及承襲自文藝復興時期的華麗風格。圖 / Buccellati提供
全新的Vintage骨董臻品除保有1940到1990年代的義式頂級珠寶風采，但也能在細節處一窺Buccellati一以貫之的金工技藝，以及承襲自文藝復興時期的華麗風格。圖 / Buccellati提供

珠寶

延伸閱讀

王淨小露纖腰尬「勘吉」搶鏡 與中谷美紀撞同款珠寶

FRED 傳承法國珠寶工藝 為日常生活注入歡愉

宋慧喬也著迷！CHAUMET傳承百年自然主義珠寶藝術

花都巴黎是場惡夢！卡麥蓉狄亞自曝被騙走私禁藥

相關新聞

無印良品全台首間街邊店高雄岡山開幕！6大亮點接地氣必逛

來自日本極簡風格的MUJI無印良品，一直深受台灣人的喜愛，以往都與百貨門市為主，首次在台灣開設「路面店」，選在高雄岡山，...

ANNA HU歡慶創立15周年 塞納河畔晚宴展出里程碑之作

今年適逢台灣出身的珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）創立同名品牌ANNA HU高訂珠寶歡慶15週年。品牌除了受邀參加藝術...

巴黎高訂周Buccellati推新Vintage骨董臻品 復刻永恆

上一世紀的過往風情，常讓人感到懷舊、並嘗試重新收藏。義大利高級珠寶品牌Buccellati於巴黎高級訂製時裝周期間，發表...

夯台南！Moonrock聯手Leica Camera《時光之流》攝影展

府城的台南近年已成為全台最熱門的旅遊城市之一，古城中的小巷、老建物、少人探訪的街景，更是台南之所以迷人的所在。Moonrock與Leica Camera合作，聯手邀請知名攝影師、曾獲金馬獎五屆連續指定合作的羅柏麟（Bo-Lin Lo），將其系列黑白作品於Moonrock酒吧中呈現，從7月14日（四）開始，以《時光之流》為主題帶來為期一個月的攝影展，同時7月底還將舉辦「攝影漫遊活動」，可親身體驗徠卡相機、探索府城，讓視覺與滋味同等精彩。

新光三越「夏天卡利HIGH」首日傳捷報 買氣較疫前增5成

人潮買氣究竟回來沒？從新光三越「夏天卡利HIGH」首日狀況也許可一見端倪，新光三越指出，首日不但吸引購物人潮回流，業績更...

身份證「H、J、K、O」九孔鮑魚吃到飽！新馬辣首進新竹

新竹人準備吃鍋了！馬辣集團旗下的「新馬辣」麻辣鍋，即將於7月25日正式於新竹巨城7樓登場，乃是新竹首間新馬辣。為慶祝新店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。